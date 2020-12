Schiaffi e minacce per sfrattare una famiglia: le vittime denunciano e in due finiscono ai domiciliari

I carabinieri hanno arrestato per estorsione due palermitani di 48 e 39 anni, accusati di aver costretto con la violenza un'intera famiglia a lasciare un appartamento del centro storico regolarmente preso in affitto. Indagati come mandanti i proprietari della casa