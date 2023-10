Alla vista di una pattuglia di polizia sono scappati ma, dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati e trovati in possesso di hashish e marijuana. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi due giovani (dei quali non sono state fornite le generalità) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrata droga del valore di circa mille euro.

I poliziotti del commissariato Zisa, durante un’attività di controllo del territorio lungo le strade del quartiere, hanno notato la coppia di giovani che avevano un atteggiamento sospetto. I due, nel tentativo di sottrarsi al loro destino, sono scappati prima di essere bloccati e perquisiti. “Tra ciò che avevano addosso e quanto rivenuto nei rispettivi domicili, sono stati sequestrati 129 grammi di hashish e marijuana e 17 di cocaina”.

Data la quantità di stupefacente, per altro trovato insieme al materiale necessario per il confezionamento, gli investigatori hanno escluso che potesse configurarsi il consumo personale. Alla luce di quanto emerso i due sono finiti in manette e l’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari.