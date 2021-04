Passeggia con 600 euro in tasca, scatta la perquisizione: in casa aveva un etto di coca

La polizia ha fermato un uomo dalle parti di via Ernesto Basile per poi spostarsi nella sua abitazione, dove sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione e il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Arrestato anche un 39enne della zona trovato con mezzo chilo tra hashish e marijuana

Quei 600 euro che aveva in tasca, mentre passeggiava per le strade del quartiere Villaggio Santa Rosalia, hanno convinto le forze dell’ordine che sarebbe stato il caso di perquisire la sua abitazione dalle parti di via Ernesto Basile. Ed è proprio così che i poliziotti gli hanno sequestrato 112 grammi di sostanze stupefacenti, dei quali 108 di cocaina, e un bilancino di precisione. Al termine degli accertamenti l’uomo, un 37enne, è stato arrestato.

Nel corso di un’altra operazione antidroga nella stessa zona gli agenti hanno hanno perquisito "l’abitazione di un pregiudicato. La ricerca - spiegano dalla Questura - ha portato al ritrovamento di oltre mezzo chilo di hashish e marijuana, 236 euro in contanti, un bilancino di precisione e il materiale utilizzato per il confezionamento. L’uomo (un 39enne, ndr) è stato arrestato e contestualmente sono stat avviate le indagini per risalire a destinatari e fornitori dello stupefacente".