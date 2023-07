"Lo chef non pagava l'affitto, debiti per 200 mila euro": verso la rescissione del contratto a Villa Zito

"Sconcertata, assolutamente estranea e pesantemente danneggiata dai fatti appresi in questi giorni dalla stampa", l'azienda Bar Villa Zito esprime "il più profondo rammarico e la sua più sincera mortificazione per l'esposizione mediatica cui ha indirettamente sottoposto la Fondazione Sicilia". Sono queste le parole contenute in una nota del rappresentante legale della società, Luigi Caffarelli, dopo l'inchiesta per spaccio di cocaina che ha travolto lo chef Mario Di Ferro, gestore del ristorante che si trova all'interno dell'immobile di via Libertà e alcuni suoi dipendenti.

L'azienda sta procedendo, come si apprende dalla stessa nota, alla rescissione del contratto di affitto con la società Villa Zito srl di Di Ferro anche per "la mancata corresponsione della quasi totalità dei canoni", tanto che Bar srl "vanta un credito di oltre 200 mila euro".

"Nell'aprile del 2022 - si spiega nel documento - nell'ottica di un risanamento aziendale, Bar srl ha dato in affitto il ramo di azienda relativo all'attività di ristorazione con somministrazione alla società Villa Zito srl, il cui legale rappresentante è Mario Di Ferro. Detto risanamento è stato peraltro reso impossibile dalla mancata corresponsione dei canoni".

Ecco perché “Bar srl – conclude la nota – sta provvedendo, nei tempi e nei modi concessi dalla legge, alla disdetta del contratto di affitto del ramo di azienda con Villa Zito srl e sta lavorando alacremente per porre rimedio a questa pesantissima situazione in cui si è suo malgrado trovata, al fine di evitare la perdita delle tante posizioni lavorative dei dipendenti e del patrimonio di professionalità acquisito in questi otto anni di attività".