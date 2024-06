Sequestrato quasi un chilo e mezzo di eroina a Ballarò, arrestato un uomo

In casa nascondeva un chilo e mezzo di eroina che, tagliata e confezionata in dosi, avrebbe potuto fruttare ricavi per oltre 400 mila euro. La polizia ha arrestato un 35enne nigeriano, risultato irregolare sul territorio, che in un primo momento era stato fermato dai "Falchi" della squadra mobile per un normale controllo nella zona di Ballarò: addosso aveva 480 euro in contanti dei quali non avrebbe saputo spiegare la provenienza. Questo particolare ha convinto gli agenti a perquisire il suo appartamento dove c'erano la sostanza stupefacente e 2.670 in banconote di taglio medio e piccolo.

Quello di Ballarò è solo uno degli ultimi arresti eseguiti dalla polizia nell'ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio effettuati per contrastare lo spaccio di droga. Un altro 35enne nigeriano, anche lui risultato irregolare sul territorio, è stato intercettato in via Giuliano Majali, sempre nella zona di Ballarò, a bordo di un monopattino elettrico. Alla vista dei "Falchi" l’uomo ha provato a fuggire tra le stradine del mercato storico prima di essere rintracciato, immobilizzato e perquisito. In tasca non aveva documenti ma in compenso c'erano 81 grammi di cocaina, poi sottoposti a sequestro, che gli sono costati un'accusa per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Entrambi gli arresti sono stati convalidati dal gip del tribunale di Palermo.

Scoperti due laboratori per il confezionamento delle dosi

Di droga sembra essere piena tutta la città. Lo dimostra il doppio sequestro, a carico di ignoti, effettuato dalla polizia all’interno di due magazzini adibiti ad abitazione ma di fatto utilizzati per l'attività di confezionamento di ogni genere di sostanza illecita. Nel primo locale, zona Cuba-Calatafimi, sono stati trovati 37 grammi di eroina tra ovuli e dosi già confezionate nonché bustine di plastica, nastro adesivo e bilancini di precisione. Stesso risultato all’interno di un secondo box non distante dove c'erano invece 1.800 euro in contanti e 100 grammi tra eroina e cocaina. Entrambi i sequestri sono stati eseguiti a carico di ignoti, ma sono in corso accertamenti per risalire all’identità dei "residenti" di quegli immobili non censiti dal catasto.