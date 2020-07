Spaccio allo Sperone, sequestrati droga e contanti: arrestati un ragazzo e la suocera

Una donna e suo genero arrestati per detenzione e spaccio di droga. E’ il risultato di un’attività svolta dagli agenti del commissariato Brancaccio che venerdì sera hanno bloccato un uomo e una donna, rispettivamente di 25 e 44 anni, vicino passaggio de Felice Giuffrida, in zona Sperone. La donna è stata vista mentre contava un’ingente somma di denaro, circa 7 mila euro, poi riposta in una borsa dentro la quale c’era anche un contenitore con 170 grammi polvere bianca con principio attivo di cocaina.

Il primo dei due blitz è stato frutto di un appostamento vicino a un box auto. All’arrivo delle volanti, ricostruiscono della Questura, la donna si trovava a bordo di uno scooter ed è stata bloccata prima di riuscire a fuggire. “Gli agenti - si legge in una nota - hanno effettuato una perquisizione in un domicilio vicino dove risultava risiedere il genero della donna”. E proprio lì i poliziotti hanno trovato altra sostanza stupefacente che sarebbe riconducibile alla stessa attività di spaccio.

Nel magazzino del genero della donna è stata ritrovata droga all’interno di un foglio simile a quello usato in gioielleria per contenere preziosi. Dentro c’erano, concludono dalla Questura, “4,5 grammi di cocaina, 1,2 di marijuana e 2,8 di hashish, insieme ad un bilancino di precisione e il materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente”. Proseguono intanto le indagini degli investigatori del commissariato Brancaccio per risalire ad eventuali complici dei due arrestati.