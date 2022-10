Sequestrati quasi due chili di canapa in una stalla, arrestati due pastori col reddito di cittadinanza

Avevano quasi 2 chili di infiorescenze di canapa nascosti in una stalla vicina alle loro abitazioni. I carabinieri hanno arrestato a Partinico due pastori di 65 e 37 anni per detenzione ai fini di spaccio. Il sequestro è arrivato al termine di una "più ampia azione di contrasto in materia di stupefacenti svolta nelle aree periferiche e agricole".

Nel corso dell’attività i militari dell'Arma della stazione di Grisì, con il supporto del personale tecnico di Enel, hanno riscontrato "un allaccio abusivo - si legge in una nota - alla rete elettrica che consentiva di alimentare l’immobile". Per questa ragione entrambi i pastori sono stati denunciati a piede libero per il reato di furto aggravato.

Entrambi sono stati sottoposti ai domiciliari sino all’udienza davanti al gip che ha convalidato gli arresti. "Da ulteriori riscontri gli indagati - concludono dal Comando provinciale - sono risultati essere percettori del reddito di cittadinanza e, pertanto, la loro posizione è stata segnalata all’Inps per l’eventuale revoca del beneficio".