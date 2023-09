Vedette e pusher per spacciare droga allo Sperone, quattro arresti in pochi giorni

Si erano piazzati agli angoli delle strade, chi nei panni del “palo” chi vestendo quelli del pusher, aspettando i clienti per vendere loro, davanti a residenti e bambini, hashish e cocaina. Sono quattro gli arresti eseguiti dalla polizia negli ultimi giorni per le vie dello Sperone. Il primo in ordine cronologico è stato fatto venerdì sera in via Spoto dove gli agenti del commissariato Brancaccio, vedendo tre persone in atteggiamenti sospetti, si sono appostati attendendo il momento giusto per entrare in azione.

All’arrivo della pattuglia i tre sono scappati ma uno di loro, quello che secondo gli investigatori nascondeva la droga, è stato bloccato e perquisito. Il controllo ha dato esito positivo: il giovane, un diciannovenne, aveva in una tasca 15 grammi di hashish già suddivisi in dosi e nell’altra quasi 1.300 euro in contanti. Alla luce di quanto accertato, il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo la direttissima il gip ha convalidato l’arresto disponendo per l’indagato l’obbligo di firma.

Gli altri tre arresti in flagranza sono stati fatti ieri in viale Giuseppe Di Vittorio all’altezza di passaggio De Felice Giuffrida, un vicolo noto alle cronache perché luogo di spaccio dove sono stati eseguiti negli anni diversi blitz antidroga. Anche in questo caso gli agenti del commissariato si sono appostati dopo aver notato i tre - di 39, 35 e 27 anni - che venivano avvicinati da persone che, dopo un rapido scambio, si allontanavano dalla zona guardandosi attorno per essere certi di non incappare in qualche pattuglia.

I poliziotti hanno fermato alcuni acquirenti, poi segnalati in Prefettura come assuntori, che sono stati trovati in possesso delle dosi appena comprate. A quel punto gli investigatori si sono fiondati sui tre che hanno tentato senza successo di scappare e fare perdere le proprie tracce. Al termine delle perquisizioni sono state sequestrate alcune dosi di hashish e cocaina nonché 780 euro in contanti. Per loro è scattato l’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio. L'udienza di convalida davanti al gip è fissata per oggi.

Gli ultimi arresti possono sembrare una goccia nel mare di problemi legati al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti ma che suona come una risposta agli appelli lanciati da una grossa fetta di residenti, stanchi di vedere il loro quartiere trasformato in un mercato della droga a cielo aperto. "Siamo stufi di questa situazione. I nostri bambini - racconta una mamma - non sono liberi di giocare per strada a pallone senza vedere a tutte le ore del giorno gente che viene allo Sperone solo per una dose. Lo Stato non può consentirlo".