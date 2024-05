L'industria dello spaccio allo Sperone: i turni dei pusher, la contabilità su Whatsapp e i pestaggi

"Due diversi rami d'azienda di un'unica impresa" con lo stesso mercato, cioè la piazza dello Sperone, lo stesso personale, gli stessi depositi, e soprattutto "con lo stesso garante e distributore, cioè le famiglie mafiose della Roccella e di Brancaccio". E' così che viene definita dalla Procura la vasta rete di spaccio smantellata stamattina dalla squadra mobile - grazie anche a due agenti infiltrati che hanno acquistato ben 7 partite di cocaina - dedita da un lato allo smercio di "fumo" e dall'altro a quello proprio di coca, anche se in questo caso non è stato possibile scoprire il canale di approvvigionamento. Una "azienda" moderna, che ha messo da parte i vecchi libri mastri e usa i messaggi Whatsapp per stilare la contabilità del business, dove i pusher si alternano su tre turni (8-12, 12-20 e 20-2) con compensi tra i 40 e i 50 euro al giorno e alcuni di loro riescono a vendere anche 20 dosi di fumo in una sola ora. Ma chi sgarra viene punito con metodi che in nessuna azienda potrebbero essere utilizzati, cioè con violenti pestaggi (a uno degli indagati è stato persino rotto un braccio).

I boss, i 55 mila euro in contanti e i due "rami d'azienda"

Sono questi alcuni dei retroscena dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dal sostituto Francesca Mazzocco, che ha portato all'arresto di 26 persone, tra cui anche Alessio Salvo Caruso - che si sarebbe occupato proprio del rifornimento di hashish nell'interesse del mandamento di Brancaccio - sopravvissuto all'agguato in cui a marzo scorso era stato invece eliminato il boss emergente Giancarlo Romano. Stesso compito avrebbe avuto Davide Giuseppe Arduino. In casa del primo, peraltro, durante una perquisizione, erano stati ritrovati ben 55 mila euro in contanti. I pm contestano - e il gip Lirio Conti ha condiviso l'impostazione - l'aggravante del metodo mafioso. Le indagini si sono concentrate sulla piazza di spaccio attiva tra viale Di Vittorio e Passaggio Trimarchi, tra novembre 2021 e giugno 2023. Per l'accusa, a capo delle due bande, ci sarebbero stati Pietro Argeri e Gaetano Ingrassia, per il "ramo d'azienda" legato al "fumo, e Nicola Argeri (padre di Pietro) con Francesco Messina per quello legato alla cocaina.

Le 20 dosi di fumo spacciate in meno di un'ora

Solo per fare un esempio di quanto il business della droga sia fiorente, basta dare un'occhiata ad alcune delle cessioni registrate dagli investigatori. Samuele Argeri l'11 febbraio 2022 sarebbe riuscito a piazzare 6 dosi di hashish in meno di un'ora, tra le 17.11 e le 18.10, altre 11 cessioni l'8 marzo, precisamente tra le 17.02 e le 17.55, addirittura 22 il primo aprile, di cui 20 soltanto tra le 19.38 e le 20.33. Salvatore Zora invece avrebbe venduto 6 dosi di "fumo" in meno di 10 minuti, il 21 aprile 2022 tra le 18.49 e le 18.56, Girolamo Tarantino, dal canto suo, il 6 aprile dello stesso anno, avrebbe venduto 6 dosi tra 10.20 alle 11.27. Ma durante le indagini è stata accertata anche la compravendita di quantitativi più consistenti di droga, cioè anche di svariati chili per diverse migliaia di euro.

La vedetta pestata due volte e finita in ospedale

Nell'ordinanza di custodia cautelare emerge anche la violenza con la quale le due bande avrebbero agito nei confronti di chi non rispettava le regole "aziendali". Grazie alle intercettazioni e ai referti medici, la polizia ha ricostruito infatti che Paolo Chiovaro in ben due circostanze, il 20 luglio 2022 e il 30 settembre successivo, era finito all'ospedale Buccheri La Ferla. Lui aveva riferito ai medici di aver avuto in entrambi i casi un incidente stradale, ma in realtà la prima volta sarebbe stato colpito con una bastonata in testa da Girolamo Tarantino e Francesco Messina che avrebbero scoperto come Chiovaro avrebbe fatto la cresta e si sarebbe impossessato indebitamente di 400 euro, la seconda volta, invece, sarebbe stato Antonio Messina a rompergli un braccio, sempre per motivi legati allo smercio di droga.

La contabilità su Whatsapp, l'organizzazione dei turni e i compensi

Ciò che colpisce - visto che il rischio di essere intercettati dovrebbe essere un fatto noto quando si svolgono attività illegali - è l'uso quasi smodato di Whatsapp per comunicare persino la contabilità legata allo smercio di droga. Maria Chiappara, moglie di Pietro Argeri, per esempio non avrebbe esitato a mandare diverse foto di banconote da 20 e 50 euro al marito, dicendogli che il conto totale sarebbe stato di 20 mila euro. In un'altra conversazione sempre su Whatsapp era Sebastiano Chiappara a spiegare come, su disposizione di Gaetano Ingrassia, sarebbe stata articolata l'attività degli spacciatori, con le loro tre fasce orarie e il compenso previsto, e che Vincenzo Lucchese, delegato alla custodia della droga, avrebbe ricevuto 380 euro a settimana, mentre il fratello Giuseppe Lucchese, deputato allo spostamento delle dosi da vendere, ne avrebbe incassati 350 a settimana.

Altri messaggi estremamente rilevanti per gli inquirenti sono quelli inviati a Pietro Argeri il 19 luglio del 2022: in tre screenshot c'è la contabilità della banda, con voci che comprendono anche il "mangiare" e un "regalo" per esempio e con un attivo in quel momento di 15.500 euro.

Gli agenti sotto copertura e l'acquisto di cocaina

I due poliziotti infiltrati sono entrati in gioco nella seconda fase delle indagini e hanno portato a termine l'acquisto di 7 partite di cocaina. Il 16 settembre 2022 avevano acquistato 2 dosi di polvere bianca per 40 euro da Salvatore Navarra; il 17 più di un grammo suddiviso in 4 involucri per 120 euro; il 19 due dosi di cocaina per 200 euro, mentre il 22 2,3 grammi per 280 euro. Il 6 ottobre Luigi Lemmito invitava - paradossalmente - uno degli agenti sotto copertura a fare attenzione alle forze dell'ordine, mentre uno dei poliziotti comprava 12,20 grammi di cocaina per 740 euro. Gli infiltrati, il 21 ottobre dello stesso anno, avevano chiesto di acquistare 100 grammi di polvere bianca e Antonio Messina aveva fatto un prezzo di 60 euro al grammo per un totale di 6 mila euro, compravendita che si era concretizzata l'8 novembre successivo.

"Quello lì riconosce gli sbirri in lontananza"

Dalle intercettazioni emerge come in questa circostanza Navarra indicando Paolo Chiovaro sottolineava proprio ai poliziotti "la sua abilità professionale di palo, dotato di una straordinaria capacità di riconoscere gli sbirri in lontananza". Francesco Messina aveva poi confidato a uno degli infiltrati che "la loro attività era sostenuta dal 'sistema', così confermando - si legge nell'ordinanza di custodia cautelare - come l'affare avveniva con il bene placito della criminalità organizzata". Il primo dicembre era stato poi Antonino Messina ad alzare decisamente la posta e a proporre ai due infiltrati l'acquisto di un chilo di cocaina. Qualche giorno dopo, sempre tramite Whatsapp, aveva indicato un prezzo di 50 euro al grammo per mezzo chilo e il 14 aveva fatto un ultimo prezzo 46 mila euro. Alla fine il 15 i due poliziotti avevano acquistato 107 grammi di polvere bianca per 6 mila euro.