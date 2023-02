Spaccio di cocaina e hashish ad Altarello, la base in un covo ultras: sei arresti

Avrebbero gestito la piazza di spaccio di Altarello di Baida utilizzando come base operativa una taverna abusiva trasformata nel ritrovo di un gruppo ultras del Palermo. I carabinieri hanno arrestato sei persone - due vanno in carcere e quattro ai domiciliari - accusate a vario titolo di produzione e traffico di sostanze stupefacenti, tentata estorsione e furto in abitazione. Uno dei destinatari della misura firmata dal gip non è stato ancora individuato dai militari e risulta "attivamente ricercato". Altre sette le persone iscritte nel registro degli indagati, una delle quali sottoposta all’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’operazione denominata "Altarello" arriva dopo quasi un anno di indagini, tra agosto 2020 e marzo 2021, e costituisce il prosieguo dell'operazione "Panaro" che a luglio scorso aveva già portato all’arresto di quattro persone. Secondo quanto emerso dall'attività investigativa condotta dalla compagnia di Monreale sei persone si sarebbero occupate della piazza di spaccio e della vendita al dettaglio di cocaina, crack, hashish e marijuana. Un business con un giro d'affari stimato in circa 100 mila euro annui. I militari hanno lavorato anche sul canale dei grossisti, individuando due persone che si sarebbero occupate dell’approvvigionamento delle sostanze stupefacenti.

Nel corso delle indagini i carabinieri hanno documentato anche un episodio di estorsione. "Due dei soggetti colpiti da misura - spiegano dal Comando provinciale - avrebbero richiesto ai gestori della piazza di spaccio il pagamento di un ingente quantitativo di droga risalente a 5 anni prima, riferendo di agire per conto della famiglia mafiosa di Santa Maria del Gesù e che il credito vantato sarebbe dovuto servire a sostenere le spese per il sostentamento dei detenuti del mandamento".

Oltre allo spaccio è stato ricostruito anche l'episodio di un furto in abitazione con un grosso bottino. Alcuni degli indagati avrebbero rintracciato il ladro per convincerlo a restituire la refurtiva così da alleggerire la pressione delle forze dell’ordine nella zona. "Durante l'operazione i militari - concludono dal Comando - hanno perquisito l'abitazione di uno degli indagati finito ai domiciliari e sono stati rinvenuti 220 grammi di cocaina pura in cristalli e 2.415 euro provento della illecita attività di spaccio per cui lo stesso è stato tratto in arresto in flagranza di reato".