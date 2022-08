Due chili e mezzo di "fumo" nascosti nella cameretta: arrestati due giovanissimi

Due chili e mezzo di hashish nascosti nella sua cameretta, che ha consegnato spontaneamente agli investigatori quando si sono presentati a casa sua, a Brancaccio, per fare una perquisizione. Un diciassettenne, assieme ad un sedicenne - che aveva quasi 100 grammi di fumo in una tasca del pantalone - sono stati così arrestati. Il gip del tribunale per i minorenni, Teresa Ciccarello, dopo aver convalidato il provvedimento, ha ritenuto che, alla luce del fatto che i due indagati non studiano e non lavorano e che hanno dunque bisogno di essere seguiti, la misura cautelare adeguata fosse l'affidamento ad una comunità.

Gli arresti risalgono a qulache giorno fa, quando gli inquirenti si sono presentati in un vicolo di Brancaccio e hanno bussato proprio a casa del diciassettenne, dove hanno trovato lui e il sedicenne. Hanno fatto presente di dover fare una perquisizione e chiesto ai due minorenni di chiamare i loro genitori. A quel punto il più grande, spontaneamente, è andato nella sua camera da letto e ha preso una busta della spesa con la droga, che ha consegnato agli investigatori.

In tutto, in quel sacchetto, c'erano due chili e mezzo di "fumo", suddivisi in alcuni panetti, ma anche in dosi, avvolte nell'alluminio, pronte per essere spacciate. E' stato perquisito poi anche l'altro ragazzo e addosso aveva 98,93 grammi di hashish, oltre a 135 euro. Infine, in una cassetto della sala da pranzo dell'abitazione di Brancaccio, sono stati trovati altri 915 euro.

Durante l'udienza di convalida, i due giovani hanno ammesso le loro responsabilità. Secondo il giudice, ci sarebbero elementi "indicativi della partecipazione di entrambi gli indagati ad un'organizzazione, seppur rudimentale, finalizzata allo spaccio di droga". Entrambi, anche se non hanno neppure compiuto 18 anni, hanno già avuto inoltre altri guai con la giustizia: il più grande per furto e lesioni, l'altro proprio per smercio di sostanze stupefacenti.