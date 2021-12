Salsiccia, carne macinata e cocaina: il business della droga e quel carico da 150 chili per lo Sperone

Salsiccia, carne macinata e... cocaina. Sarebbe stata infatti una macelleria di via Demetrio Camarda, non lontano da via Pitrè, uno dei principali centri di smistamento della droga, dove si sarebbero riforniti tre presunte bande - operative da Partanna all'Albergheria, passando da Borgo Nuovo, Cep e Cruillas - smantellate stamattina dai carabinieri che hanno arrestato 31 persone nell'ambito del blitz "Pandora", coordinato dalla Dda, diretta dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca. E i carichi di "fumo", per esempio, sarebbero stati ingenti, tanto che nelle intercettazioni si fa riferimento a "150 chili" piazzati tutti allo Sperone e andati a ruba. Inoltre gli investigatori hanno documentato centinaia di cessioni tra l'estate del 2019 e gennaio dell'anno scorso, che riempiono ben 45 pagine di capi d'imputazione, nell'ordinanza emessa dal gip Filippo Serio.

La droga nell'ex Onpi e le telecamere

L'indagine è partita da una serie di segnalazioni legate alla detenzione di stupefacenti nell'ex Onpi di piazzetta della Serenità a Partanna, a due passi dall'abitazione di Giuseppe Di Francesco, dove sarebbe stata messa in piedi una piazza di spaccio. Da lì gradualmente sono stati individuati gli altri indagati. Lo smercio di droga è stato immortalato da alcune telecamere piazzate in via Pandora, cioè vicino alla casa di Di Francesco, in via Giambattista Ragusa, cioè accanto all'abitazione di Walter Parisi, all'ingresso e all'interno della macelleria di via Camarda, di Maurizio Randazzo.

I 150 chili di "fumo" per lo Sperone

Il 27 ottobre 2019, Antonino e Pietro Pitasi parlavano di Gioacchino Di Maggio, cognato di Randazzo, che avrebbe gestito ben 150 chili di "fumo" per rifornire la piazza dell'intero Sperone. Diceva Antonino Pitasi: "Lui (Di Maggio, ndr) è litigato con suo cognato" e l'altro spiegava: "Forse non l'hai capito, suo cognato è un cornuto e sbirro... Neanche gli ha dato il fumo ai suoi cognati... Ci fa: 'No, non ne ho, non ne ho preso', aveva preso 150 chili di fumo che è entrato allo Sperone, lo ha buttato tutto allo Sperone, è finito! Un volo ha fatto! Minchia, finito!".

"Qui al Michelangelo non arriva perché nessuno esce i picciuli"

E poi Pitasi sosteneva: "Da noialtri non arriva perché picciuli non ne vogliono uscire, minchia, ancora l'hai capito al Michelangelo come siamo combinati? Tu prendi i picciuli, ti faccio vedere che appena prendi i picciuli vengono tutti al Michelangelo, perché c'era tutto il giro al Michelangelo, perché Pauluzzu (si riferisce a Paolo Dragotto, ndr) aveva i picciuli e quello faceva quello che minchia voleva!".

"Gli è finito pure il capitale"

La gestione dello spaccio, secondo la Procura, sarebbe stata a conduzione famigliare. I Di Francesco, per esempio, sarebbero stati praticamente tutti impegnati - donne comprese - nel business. Rosa Colombo, madre dei fratelli Giuseppe e Marco Di Francesco, il 3 agosto 2019 avrebbe voluto prendere contatti con Walter Pitasi ("Ora forse devo scendere pure da Walter") dal quale avrebbe potuto recuperare droga "a credenza": "Dice che a me me lo prestano, senza soldi". Come emergeva dalle parole della nuora (moglie di Giuseppe Di Francesco, ndr), Giuseppina Magnasco proprio il marito avrebbe sperperato il capitale necessario per acquistare altra droga: "No perché gli è finito pure il capitale! Oggi lui ora chiama Toni e la può prendere a credenza, io soldi non gliene do, no, no, no, non esiste, io soldi non ne esco completamente".

Lo spaccio una questione di famiglia: "Travagghiamu tutti"

Che tutta la famiglia avrebbe considerato lo spaccio come un lavoro, lo dimosterebbero poi alcune intercettazioni captate durante un colloquio in carcere tra Giuseppe Di Francesco, la moglie e la madre. Proprio Rosa Colombo diceva: "Travagghiamu tutti, travagghia tuo suocero" e la nuora continuava: "U papà, mio padre ancora travagghianu rintra, glielo vuoi dire che è capitato solo sabato" e Colombo: "Ca ciertu, u picciriddu (Marco Di Francesco, ndr) pure deve uscire, non è che deve stare incatenato... U picciriddu sta tutta la giornata dentro, stamattina se n'è andato a lavorare, stasera se ne deve andare alle canzoni (festa di piazza, ndr)".

"Con questo 'motore' non ci si può camminare"

In un caso, poi, Di Francesco avrebbe contestato ad Antonino Pitasi la qualità dello stupefacente, chiamandolo "motore": "Ma già comunque 'sto motore già mi era arrivato prima... minchia non ci si può camminare, si butta il sangue, tu un altro modello non ne hai?" e Pitasi: "Lo so e intanto questo di qua per ora...". Di Francesco contattava in un'altra circostanza Pitasi, chiedendogli: "Senti una cosa, siccome c'è mia madre che deve venire a Partanna... Non ti secca, glielo vuoi portare un pacco di Chesterfield? A che viene da me, me lo porta" e successivamente sollecitava la madre: "Cioè io avi che sono senza benzina, ha tre ore!", perché non avrebbe portato il carico di droga.

"Raccogli 500 euro e mi li dai"

Nella macelleria di Randazzo i carabinieri, il 12 dicembre del 2019, hanno captato una conversazione in cui diceva: "Ciao cucì, te ne ho preparato 30! Ti basta? Vieni, la vuoi vedere? Quanto ne vuoi, se no te ne do di meno" e l'altro: "Però è giusto che mi devi dare qualche giorno in più" e Randazzo: "No, cucì, tu raccogli 500 euro e mi li dai... Pure per 300 euro devi venire, vai tranquillo, a me mi agevoli". L'interlocutore spiegava: "Io sempre così ho lavorato... Com'è (la droga, ndr)? Tutta tagghiuliata? Massacrata, giusto? Perché mi secca a salire inutilmente" e Randazzo: "Ma che stai scherzando? Cucì, vedi che non ne ha nessuno, ti giuro sui miei figli".

"Mi devi dare il pacco bello sistemato"

L'avventore nella macelleria di via Camarda domandava poi: "A quanto l'hai presa? Noialtri abbiamo a che fare direttamente... no che arriva nelle mani di quello, quello la va a pressare, quello... Arriva pacco" e Randazzo: "Bravo! Mi devi dare il pacco, bello sistemato. Questo te lo devi portare. Te la fai controllare per com'è arrivata, fammi vedere il prodotto e io ti dico un prezzo". L'altro chiedeva: "A quanto te l'hanno data? A 40? A 30? A 35?" e Randazzo: "Io l'ho presa a 39, 38, ora si discute a 42. Se me la fai prendere sempre a 39, io un pacco con i picciuli... portamela, fammela vedere", l'interlocutore assicurava: "Arrivi a 40? Ti sto dicendo questo prezzo perché ho visto la persona che sei, che mi hai garantito pure a me".

"C'è un altro chilo lo vuoi?"

In un'altra occasione sarebbe stato Angelo Costa ad andare da Randazzo per acquistare "fumo" e cocaina per 8.400 euro. "Ti sto pagando tutto u bianco, 8.400 euro... Com'è finita? E' entrato niente? Minchia sembra assurdo, questa settimana prima di venerdì dicono glielo portano", diceva il macellaio e Costa: "C'è un altro chilo, lo vuoi?" e Randazzo rispondeva: "Cucì, se è tuo e tu lo devi uscire, io te lo esco. Mi sembrava che aveva l'altro. Comunque io pure che lo vendo 2 e 4 (2.400 euro al chilo, ndr), io basta che tu lo esci e prendi tu i tuoi soldi" e Costa: "Sangù, lo stanno dando a 3 e 8... 4 e 8 tre chili? Afgano, qual è?" e Randazzo: "Allora, io tutto a Falsomiele è andato a finire il mio, a 2 e 5...", l'altro: "Può essere che quello gliel'è andato a posare a 2 e 8 e quello lo esce a 3 e 8, dico non è che c'è...".

"Se vuoi mezza panetta te la metto di lato"

Il 14 ottobre del 2019 era Walter Pitasi a parlare con Fabrizio Davì: "Che è cucì, io ho solo una panetta, la vuoi vedere?" e l'altro: "Ma dimmi una cosa, io in questo minuto non ho un cazzo, sono in difficoltà. Tu mezza me la puoi dare? Com'è? Ci si può lavorare?" e Pitasi: "Ca ciertu! Duecentocinquanta, amunì, dammi 130 euro dai, non ci sto annagghiuannu niente, te lo giuro su mia madre... Se vuoi prendo questa mezza e te la metto di lato a te, se viene qualcuno neanche gliela do per 200 euro". Davì rispondeva: "A parola d'onore, questa è la mia... a mia m'azziccaru i irita ne cannaruozza... Io cercavo di dargli una mano e ora s'astutaru i cuntaturi, oggi c'è, domani non ce l'ho, non c'è più e mi aumenta il prezzo, di qua, di là, niente allora mi giro per i fatti miei".

Il carcerato mantenuto: "Ogni settimana gli dà soldi e carne"

Dalle intercettazioni emerge anche che Pietro Castrofilippo avrebbe provveduto al mantenimento di un altro indagato, che per conto suo avrebbe custodito armi e droga. A raccontarlo, il 21 novembre 2019, sono Walter Pitasi e il padre: "E' campato... Questo lo sai perché si fa la galera? Perché è stato sempre solo", diceva il primo, e l'altro rispondeva: "Gli hanno mandato gli sbirri a questo ragazzo... e lo campa Piero?", il figlio replicava: "E chi lo campa! Questo mischino era tutto sbandato... Gli dà i soldi a settimana e la carne... E perché lui lo campa? Perché ha paura che parla. Tutte cose lui se l'è vista con l'avvocato".