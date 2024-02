Droga nascosta pure nei mobili abbandonati per strada: scovati 25 chili di "fumo", scattano 8 arresti

Una serie di arresti - 8 in tutto nell'arco di un paio di settimane - e il sequestro complessivo di 25 chili di hashish per un valore di circa 250 mila euro. E' il bilancio di diversi blitz messi a segno dai carabinieri che hanno consentito di scovare droga anche negli angoli più impensabili, come un mobile abbandonato per strada allo Zen, e anche due pistole.

Il nucleo Radiomobile, dopo alcuni controlli in via Agesia da Siracusa, in una piazzetta, ha scoperto tre chili di "fumo" nascosti in un mobiletto abbandonato, dove c'erano anche le due armi. Sempre i militari del Radiomobile, ma all'Albergheria, hanno arrestato una donna di 39 anni per spaccio e furto di corrente: nella sua abitazione sono state infatti rinvenute 40 dosi tra crack e hashish ed è stato pure scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica.

Altri 5 arresti sono stati messi a segno dalla Compagnia di Piazza Verdi. Grazie al cane antidroga Ron, a Villagrazia, sono stati scoperti 10 chili di hashish ed è scattato l'arresto per una coppia, di 42 e 45 anni. Alla Guadagna, è stato invece bloccato un agrigentino che era sulla sua macchina: sempre grazie ad un cane antidroga, i carabinieri hanno trovato quasi 80 grammi tra crack, eroina e hashish, addosso all'uomo, che è stato arrestato pure lui. Al Villaggio Santa Rosalia, è stato invece un uomo di 47 anni a finire in manette: oltre a 50 grammi di "fumo", l'indagato aveva addosso circa 500 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dello spaccio. Infine, ad Aquino, i militari hanno controllato un uomo detenuto ai domiciliari, che però si trovava fuori dalla sua abitazione a smerciare hashish: per lui è scattato l'arresto per evasione e spaccio. Uno dei clienti è stato segnalato alla prefettura.

Nei giorni scorsi, invece, erano stati bloccati due uomini di 28 e 24 anni che in macchina avevano 10 chili di hashish, suddivisi in panetti da 100 grammi l'uomo, nella zona della Fiera del Mediterraneo. Tutti gli arresti sono stati convalidati dal gip e sono in corso le indagini per individuare i canali di approvvigionamento della droga.