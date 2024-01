Sorpreso vicino casa con 50 grammi di hashish, arrestato un 33enne a Santa Flavia

L'uomo è accusa di detenzione ai fini di spaccio: aveva con sé anche il materiale per il taglio e il confezionamento. Arrestato a Bagheria e portato in carcere un diciannovenne, già sottoposto ai domiciliari, indagato per evasione