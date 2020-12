"Svuoti le tasche", e getta un pacchetto di sigarette con 6 grammi di cocaina: arrestato

Erano fermi e stavano chiacchierando in piazza della Pace, vicino all’Ucciardone, quando è passata una volante della polizia. Insospettiti dalla reazione di due giovani, gli agenti hanno deciso di controllarli. "Svuoti le tasche", ha chiesto loro uno degli uomini in divisa. Uno dei due ragazzi, sperando di farla franca, ha tirato fuori un pacchetto di sigarette, lo ha accartocciato e lo ha gettato, sperando che nessuno guardasse cosa c’era dentro, ovvero 6 grammi di cocaina divisi in 30 dosi. A finire in manette è stato un 23enne residente nella zona di Mondello, I.R.L., accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In un’altra occasione la polizia ha arrestato in flagranza tre ragazzi: D.V. (25 anni), G.S. (29) e F.M (24). Passando da via Salvatore Morso, vicino all'ospedale Civico, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno visto due persone all’interno di una vettura parcheggiata e un terzo soggetto accovacciato vicino loro. "I poliziotti lo hanno visto cedere frettolosamente - ricostruiscono dalla Questura - un involucro in cellophane al giovane seduto sul sedile passeggero e il giovane alla guida riporre qualcosa all’interno della tasca del pantalone".

Certi del fatto che si stessero scambiando droga, gli agenti sono entrati in azione controllando i tre giovani e perquisendo l’auto. "I poliziotti - prosegue una nota - hanno notato che dalla tasca del pantalone di uno dei ragazzi fuoriusciva un involucro in cellophane, mentre sul tappetino poggiapiedi lato passeggero c’era uno zaino aperto con all’interno degli involucri voluminosi contenenti marijuana. La perquisizione ha permesso di rinvenire addosso a F.M. 4 involucri contenenti 78,5 grammi di marijuana. V.D. aveva 595 euro in contanti mentre G.S. è stato trovato in possesso di 170 euro".

All’interno dello zaino, oltre alle due buste in cellophane contenenti 430 grammi di marijuana, sono stati trovati un apparecchio per realizzare confezioni sottovuoto, tre sacchetti termici e un taccuino. Le perquisizioni domiciliari eseguite successivamente avrebbero permesso di trovare in casa di F.M. 28 grammi. Altri 3 invece li aveva in casa G.S., riposti all’interno di un bicchiere. I tre giovani, arrestati nella flagranza di reato, sono stati portati nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida e di altre eventuali disposizioni da parte dell’autorità giudiziaria.