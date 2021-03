Arrestati tre giovani allo Sperone: trovati in casa crack, cocaina e 5 mila euro

Tre arresti per droga allo Sperone. La polizia ha sequestrato pochi giorni fa 5 mila euro in contanti e poco meno di 100 grammi tra cocaina, crack ed hashish in un'abitazione di passaggio Bernardino Verro. In manette tre ragazzi - E.D. di 19 anni, S.P. di 26 anni e F.B. di 20 anni - accusati in concorso del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti delle volanti e del commissariato Brancaccio stavano eseguendo un servizio di controllo del territorio quando hanno deciso di eseguire una perquisizione all'interno di un appartamento. Gli investigatori infatti sospettavano che qualcuno, come poi confermato dai successivi accertamenti, la utilizzasse come uno dei tanti punti di riferimento per lo spaccio nella zona.

Sotto sequestro, oltre all'ingente somma di denaro, sono finiti 50 grammi di cocaina, 35 di crack e 15 di hashish. Dentro l’abitazione dello Sperone c’era anche un minorenne che è stato indagato a piede libero per lo stesso reato. Nel corso dell’attività sono stati sanzionati e segnalati come assuntori alcuni acquirenti, pedinati all’uscita e poi trovati in possesso di qualche dose.

Al termine delle formalità i tre giovani sono stati ammanettati e portati in Questura. Durante l'udienza celebrata il giorno successivo in tribunale il giudice ha convalidato gli arresti disponendo per due degli indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari. Per il terzo invece, il ventenne F.B., il gip ha preferito sottoporlo all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.