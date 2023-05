Droga, otto arresti tra Casteldaccia e Palermo: sequestrato anche un "libro mastro" con cifre e nomi

Compravano grosse quantità dii hashish, marijuana, cocaina e crack per rivenderle al dettaglio, a volte direttamente nelle loro abitazioni a Casteldaccia casa. Per fidelizzare i clienti gli consentivano anche di prendere la droga e pagarla in un secondo momento, ma chi non saldava i debiti rischiava minacce e pestaggi. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare con cui il gip di Termini, su richiesta della Procura, ha disposto il carcere per tre indagati e i domiciliari per altre cinque persone.

Le indagini dell’operazione denominata Cristallo sono state avviate a novembre 2021 e sono durate solo sei mesi. I militari della Sezione operativa della compagnia di Bagheria, tra intercettazioni e appostamenti, sono riusciti a ricostruire i ruoli e le “tecniche” adottate per vendere stupefacenti nel tentativo di non essere scoperti. Le investigazioni si sono sviluppate attraverso l’attività d’intercettazione affiancata dal monitoraggio e osservazione delle varie fasi dello spaccio, con l’ausilio di telecamere nei luoghi destinati alla vendita e cessione, con puntuali riscontri su strada”, spiegano dal Comando.

Tra aprile e ottobre 2022 sono state arrestate in flagranza di reato tre persone e sono stati sequestrati 4,7 chili di marijuana, 2,1 chili di hashish, 700 grammi di cocaina pura e più di 9 mila euro. Nel corso delle perquisizioni i carabinieri hanno rinvenuto anche il libro mastro in cui venivano indicati i nomi dei fornitori e degli acquirenti con tutte le cifre dettagliate, soprattutto dei debitori che bisognava “convincere” a pagare. Sono stati accertati cinque episodi estorsivi attraverso cui “gli indagati - viene ricostruito - avrebbero recuperato le somme di denaro per le dosi precedentemente cedette a credito”.

I nomi degli arrestati

In carcere:

Filippo Traina, nato a Palermo, 36 anni,

Francesco D’India, nato a Palermo e residente a Casteldaccia, 46 anni;

Riccardo Rubino, nato a Palermo, 42 anni;

Ai domiciliari

Enrico Bologna, nato a Palermo, 30 anni;

Ignazio Sandro Carollo, nato a Palermo, 41 anni;

Emanuele Ivan Adestri, nato a Palermo e residente a Casteldaccia, 31 anni;

Michele Rubino, nato a Palermo e residente a Bagheria, 56 anni;

Onofrio Pedone, nato a Palermo e residente a Casteldaccia, 51 anni;

Obbligo di dimora

R. P., nata a Palermo ma residente a Casteldaccia, 29 anni;

F. F. G., nato a Bagheria, 56 anni;

G. S., nato a Firenze e residente a Bagheria, 22 anni;

M. T., nato a Savigliano e residente a Casteldaccia, 22 anni.