Kalsa e Borgo, la droga per le piazze di spaccio arrivava da Napoli: otto arresti

Otto arresti per lo spaccio di droga alla Kalsa e al Borgo. I carabinieri del Comando provinciale hanno eseguito un’ordinanza con cui il gip ha disposto il carcere per cinque indagati e i domiciliari per altri tre. Sono accusati in concorso di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti che arrivavano in città da Napoli. Durante le indagini sono stati sequestrati 50 chili di hashish e arrestati in flagranza tre persone.

L’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido, è scaturita da uno sviluppo investigativo "dopo la denuncia presentata da un giornalista televisivo - si legge in una nota - che, nel corso della campagna elettorale per le amministrative del 2017, aveva avuto un incontro con alcuni soggetti che, millantando il controllo della Kalsa, si erano resi disponibili a procacciare voti in cambio di denaro".

L’operazione di oggi a Borgo Vecchio e alla Kalsa, denominata “Porta dei greci”, è l’ennesimo colpo al traffico e allo spaccio di droga in città. Otto arresti che si aggiungono alle altre 131 misure cautelare eseguite dai militari dell’Arma - da novembre a oggi - tra Sperone, Vucciria, Passo di Rigano, Partanna, Mondello, Borgo Nuovo, Pagliarelli, Brancaccio e Cep, con droga che arrivava in questo caso da Ballarò.