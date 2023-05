"Compravano droga allo Zen da rivendere a Isola e Capaci": sette indagati, un arresto

Spazio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Si chiama “Golden window” l’operazione scattata all’alba dei carabinieri che hanno eseguito un’ordinanza nei confronti di tre persone: una vai ai domiciliari mentre per altre due il gip ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora. Altri quattro gli indagati ai quali non è stata applicata alcuna misura cautelare.

Le indagini sono state avviate a dicembre 2020 "a seguito di risultanze investigative - spiegano dal Comando provinciale con una nota - dalla stazione di Isola delle Femmine inerenti un’intensa attività di spaccio, che ha consentito di far emergere una costante vendita al dettaglio a numerosi fedeli clienti di cocaina e hashish".

Nel corso dell’attività erano stati già arrestati in flagranza due uomini, mentre una terza persona era stata denunciata in stato di libertà per dentizione ai fini di spaccio, e sequestrati 70 grammi di cocaina nonché una somma di oltre 3 mila euro. L’indagine ha consentito di accettare una continua e strutturata attività di spaccio su Isola e Capaci da parte degli indagati che si sarebbero approvvigionati della droga allo Zen.