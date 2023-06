Otto chili di hashish nascosti in soffitta, madre e figlio palermitani arrestati a Bologna

Due arresti e un ingente sequestro di sostanza stupefacente dei carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Bologna centro. A finire in manette due palermitani, una 51enne incensurata e il figlio 31enne, con precedenti, domiciliati rispettivamente in provincia e nel quartiere Savena, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Il blitz dell'Arma è avvenuto nel tardo pomeriggio del 5 giugno, quando, dopo alcune segnalazioni, hanno organizzato un servizio di appostamento sotto l'abitazione del 31enne, nel quartiere Savena. Quando una persona è arrivata sotto casa, l'arrestato è salito a bordo di una Bmw serie 5, per fermarsi davanti a un locale poco distante e in precedenza adibito a sala fitness. Prima che alzasse la serranda, i carabinieri sono intervenuti identificando il 31enne e un coetaneo bolognese.

Il messaggio alla madre e gli arresti

All'interno del locale, in dotazione al compagno della madre risultato al momento estraneo ai fatti, sono stati trovati circa 80 panetti di hashish sottovuoto, del peso complessivo di circa 8 chili, nascosti nella soffitta, oltre al materiale per il confezionamento della sostanza (una macchina per il sottovuoto, nastro adesivo e pellicola trasparente). Dopo aver perquisito il locale e l'auto, intestata alla compagna, 33enne bolognese, i militari hanno deciso di proseguire l’attività nell’abitazione che ha pregato i militari di non farsi vedere dai figli che si trovavano in casa con la mamma e la nonna. Quando i carabinieri hanno permesso di accompagnarli fuori, sono intervenuti nuovamente perché si sono accorti che il 31enne aveva lanciato un messaggio alla madre: “Prendi tutto!”

Intervenuti immediatamente, hanno scoperto che la donna, oltre ad accompagnare i nipoti all’esterno, aveva preso anche un borsone contenente 200 grammi di hashish e un bilancino di precisione. La perquisizione domiciliare è terminata col sequestro del contenuto della borsa, nonché di un’altra ventina di grammi di hashish e altri due bilancini di precisione nascosti in casa. Sono stati trovati anche 2.640 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio che la compagna dell'arrestato custodiva nella borsetta. Su disposizione della Procura di Bologna, la 51enne e il figlio 31enne, arrestati dai carabinieri, sono stati tradotti in carcere, mentre la 33enne è stata denunciata a piede libero per lo stesso reato. Tutti i protagonisti della vicenda sono disoccupati, mentre i carabinieri hanno scoperto che la 51enne è destinataria anche del reddito di cittadinanza. Ora sono in corso gli accertamenti per risalire ai canali di approvvigionamento dell'ingente quantitativo di hashish che, venduto al dettaglio avrebbe fruttato circa 150 mila euro.

Fonte: BolognaToday