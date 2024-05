Furti d'auto, traffico di rifiuti e spaccio di droga: blitz con 27 arresti tra Cruillas e Borgo Nuovo

Avrebbero gestito quattro piazze per lo spaccio di droga e un traffico illecito di rifiuti, dedicandosi anche ai furti di auto e alle estorsioni con il metodo del cavallo di ritorno. Sono 27 le persone arrestate questa mattina dai carabinieri - 17 vanno in carcere e 10 ai domiciliari - in esecuzione di un’ordinanza firmata dal gip.

Colpito “un sodalizio criminale - ricostruiscono dal Comando provinciale - attivo nei quartieri Cep, Borgo Nuovo e Cruillas”. Alla guida del gruppo un 34enne, che avrebbe gestito un’area di stoccaggio di rifiuti da trattare e rivendere anche fuori dalla Sicilia, al quale in tanti si rivolgevano per ritrovare la propria macchina rubata.

L’attività investigativa, condotta dal Nucleo operativo della Compagnia San Lorenzo e coordinata dalla Procura, è stata portata avanti tra settembre 2020 e marzo 2021 e si è concentrata proprio sulla figura del 34enne che, insieme ad altri cinque indagati, avrebbe raccolto e lavorato il ferro e altri metalli in un terreno vicino casa. Poi, grazie a un imprenditore compiacente (anche lui arrestato) che opera nel settore, sarebbe riuscito a compilare i formulari per vendere il materiale ad altre ditte, impegnate nel campo edile e siderurgico, con guadagnati stimati fino a 50 mila euro al mese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un altro settore che avrebbe garantito fino a 40 mila euro al mese era quello della droga. “Il gruppo era strutturato - spiegano ancora dal Comando provinciale - con un’organizzazione piramidale. Al vertice c’erano il 34enne che aveva alle sue dipendenze due figure incaricate rifornire le quattro aree di spaccio la cui operatività era garantita da altri cinque indagati”. Così, a tutte le ore del giorno e della notte, i clienti sapevano di potere contare su di loro per acquistare marijuana, hashish e cocaina che in molti casi arrivavano da un soggetto legato alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù.

L’ultimo aspetto su cui si sono concentrati gli investigatori dell’Arma è quello dei furti di auto e delle successive richieste di denaro, fino a mille euro, che i proprietari erano costretti a pagare per riavere i loro mezzi. Anche in questo caso sarebbe stata fondamentale la mediazione del 34enne, al quale si rivolgevano i residenti “per la risoluzione di problematiche di vita quotidiana o per avere un’intercessione a seguito del furto patito”. Con lo stesso provvedimento il gip ha disposto il sequestro preventivo del terreno utilizzato per lo stoccaggio dei rifiuti da lavorare e di un autocarro, di proprietà della ditta incaricata del trasporto del materiale.

Nel corso dell’attività investigativa sarebbero emerse anche le responsabilità di tre indagati, all’epoca dei fatti minorenni, accusati di detenzione abusiva di armi da fuoco, ricettazione nonché di traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacenti. Sono stati inoltre emessi tre decreti di perquisizione, eseguiti questa mattina, proprio alla ricerca di armi e droga. La Procura per i minorenni, a seguito degli accertamenti svolti dai carabinieri, sta valutando inoltre di adottare provvedimenti di competenza a tutela dei minori appartenenti alle famiglie degli indagati.