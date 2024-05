Fermato con 3 chili di cocaina nascosti nel furgone, arrestato narcotrafficante: aveva i documenti di un polacco morto

Un latitante ceco con i documenti di un polacco morto e una donna della stessa nazionalità sorpresi lungo circonvallazione con 3,5 chili di cocaina nascosti dentro il sistema di areazione del furgone. I finanzieri del Comando provinciale hanno arrestato alcuni giorni fa un 45enne e una 48enne che stavano raggiungendo Palermo a bordo di un mezzo imbottito di stupefacente che avrebbe potuto fruttare circa 300 mila euro.

L’intervento del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo è stato eseguito all'ingresso della città insieme a Elisir del Gruppo pronto impiego. Il cane antidroga ha iniziato a ispezionare il furgone abbaiando in corrispondenza del cofano. I militari hanno così smontato il condotto di areazione trovando tre involucri avvolti in altrettante buste di cellophane trasparente dentro cui c’era l’ingente partita di cocaina.

L’uomo e la donna, alla luce di quanto emerso nel corso degli accertamenti, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato e portati al Pagliarelli in attesa di nuove disposizioni da parte dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della detenzione in carcere nei confronti del cittadino "polacco" su cui poi è emerso altro.

"Le successive indagini sulle generalità fornite dal soggetto - spiegano dal Comando provinciale - consentivano di accertare la falsità dei documenti forniti dall’uomo, che in realtà è risultato essere un pericoloso latitante di nazionalità ceca, ricercato da 4 anni dalle autorità del suo Paese e condannato a 13 anni in quanto a capo di un’organizzazione a carattere transnazionale operante tra la Repubblica Ceca e la Svizzera dedita al traffico di stupefacenti".

I documenti trovati addosso all’uomo sono risultati essere quelli di un cittadino polacco morto nel 2021, come poi confermato dal Consolato. A seguito dei contatti intercorsi con Servizio per la cooperazione Internazionale di polizia, incardinato presso il ministero dell’Interno, i finanzieri hanno eseguito il mandato di arresto europeo nei confronti del narcotrafficante segnalandolo inoltre in Procura per i reati di sostituzione di persona, falsa attestazione di identità e possesso di documenti di identificazione falsi.