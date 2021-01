Fermato con 40 grammi di cocaina nelle mutande, due arresti a Falsomiele

Si stavano allontanando a bordo di un’auto da una piazza di spaccio, nella zona di Falsomiele, quando sono stati fermati per un controllo e poi trovati in possesso di 50 grammi di cocaina. I carabinieri hanno arrestato un cinquantenne di Castelvetrano, F.M., e un ventunenne originario della Romania, M.P., per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione i militari della stazione Villagrazia hanno sequestrato 40 grammi di cocaina che il cinquantenne teneva nascosti nelle mutande. La restante parte, spiegano dal Comando provinciale, è stata rinvenuta nell’auto sulla quale viaggiavano i due. Dopo le formalità di rito entrambi stati portati al Pagliarelli per l’udienza di convalida. La droga, immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare fino a 5 mila euro.