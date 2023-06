I carabinieri della compagnia di Petralia Sottana, hanno arrestato 2 persone di Castellana Sicula per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato una terza per favoreggiamento personale. Un 33enne ed un 24enne sono stati notati dai militari appena scesi dal pullman di linea proveniente da Palermo e alla vista dei carabinieri, pensando bene di sottrarsi a un possibile controllo di polizia, hanno cercato di dileguarsi per le vie secondarie del paese.

I militari, insospettiti dall’atteggiamento, li hanno bloccati nella zona della villa comunale. I due ragazzi sono stati perquisiti e trovati in possesso di droga; il 33enne aveva nascosto negli slip otto dosi di eroina già pronte allo spaccio e sessanta euro in banconote di vario taglio, mentre il 24enne, all’interno dello zaino tenuto a tracolla, deteneva tre flaconi di metadone privi di etichette identificative in modo da impedire di risalire all’affidatario della sostanza o al Sert di provenienza.

Nel corso del servizio, un 51enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso dai militari mentre aiutava l’amico 33enne a sottrarsi al controllo di polizia, atteggiamento che non passava inosservato agli occhi dei carabinieri che lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria di Termini Imerese per favoreggiamento.

La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sequestrata e inviata per i successivi accertamenti presso il laboratorio di analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale dei carabinieri di Palermo. I due pusher sono stati arrestati e condotti al carcere di Termini Imerese.