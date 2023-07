In scooter col crack, vede i carabinieri e scappa: arrestato 21enne in via Marchese di Villabianca

Tre persone arrestate per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, un centinaio di persone identificate, decine di automobilisti sanzionati dopo l'alcol test. E' il bilancio dei controlli straordinari effettuati nel fine settimana appena trascorso dai carabinieri del comando provinciale.

Nel corso di uno dei numerosi interventi è finito nei guai un trentenne, volto noto alle forze dell'ordine. "L'uomo è stato sorpreso nel quartiere del Villaggio Santa Rosalia, mentre cedeva sostanza stupefacente ad un cliente - dicono dal comando dei carabinieri -. Dopo un approfondito controllo lo spacciatore è stato trovato in possesso di sei dosi di cocaina per un peso complessivo di 3,3 grammi e 120 euro in banconote di piccolo taglio".

Nel corso di un'altra operazione messa a segno nella zona di via Marchese di Villabianca è stato arrestato invece un ragazzo di 21 anni. Il giovane, appena ha notato i carabinieri, si è dato alla fuga a bordo di uno scooter insospettendo i militari. E' stato così fermato e trovato in possesso di 12 dosi di crack del peso complessivo di 2,69 grammi e 467 euro in contanti.

All’Addaura, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, è stato arrestato un uomo di 56 anni che, dopo una perquisizione personale e poi estesa anche alla sua auto, è stato trovato in possesso di un involucro di carta contenente cinque grammi di cocaina.

Tutta la droga rinvenuta è stata sequestrata e inviata al laboratorio di analisi di sostanze stupefacenti del comando provinciale per le analisi di rito. Su disposizione del giudice per il 30enne e il 56enne sono scattati gli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni in attesa della convalida, mentre il ragazzo di 21 anni è stato trattenuto nelle camere di sicurezza.