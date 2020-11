Traffico e spaccio di droga: sette arresti tra Capaci, Carini e Isola

Sette arresti per droga tra Capaci, Carini e Isola delle Femmine. I carabinieri hanno eseguito un blitz all'alba per eseguire un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia nei confronti di sette persone. Quattro persone sono state portare in carcere mentre tre vanno ai domiciliari. Nell'arco di tempo preso in esame per le indagini - tra fine 2018 e fine 2019 - i militari hanno accertato con appostamenti e intercettazioni oltre mille episodi di spaccio.

L’indagine, coordinata da un gruppo di Sostituti e diretta dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca, è scaturita dall’arresto in flagranza di reato di uno degli indagati, effettuato il 1° febbraio 2018, per detenzione ai fini di spaccio di 34 dosi di cocaina.

"L’attività investigativa condotta tra febbraio 2018 e novembre 2019 - spiegano dal comando dell'Arma - attraverso intercettazioni telefoniche e numerosi servizi osservazione e pedinamento, è stata incentrata sull’individuazione delle persone coinvolte nell’illecita attività di spaccio nei comuni di Capaci, Isola delle Femmine e Carini, ed ha consentito di:arrestare in flagranza di reato due persone e deferirne quattro, per i reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché contestare sei illeciti amministrativi per uso personale. E' stata inoltre accertata una continua fornitura ed attività di spaccio da parte degli indagati, che operavano nei tre paesi, con una fitta e abituale clientela di acquirenti. Ognuno di loro aveva una precisa divisione di compiti e ruoli tali da configurare specifiche responsabilità sotto il profilo associativo, con riferimenti espressi al “capo” della banda quale titolare di poteri decisionali".