Piantagione di cannabis in una villetta disabitata, due arresti

I carabinieri della compagnia di Partinico, su delega della Procura, hanno arrestato questa mattina due persone accusate di aver realizzato una serra per la coltivazione di cannabis all'interno di una villa disabitata di Giardinello, comune della provincia di Palermo. I militari dell'Arma hanno dato esecuzione ad un?ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti dei due indagati: uno è finito in carcere, l'altro agli arresti domiciliari. Secondo l?ipotesi accusatoria contenuta nel provvedimento cautelare, sarebbero ritenuti responsabili del reato di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente all?interno di una villetta sfitta in contrada Carcatizzi.

L?indagine, condotta dai militari dell?Arma da marzo ad agosto 2021, è scaturita da una segnalazione di persone estranee all?interno di un immobile. A seguito di un primo sopralluogo, i carabinieri hanno rinvenuto all?interno dell?edificio una piantagione di cannabis indica dotata di sofisticati sistemi di irrigazione, illuminazione e controllo climatico dei locali nonché alcuni indumenti. Pochi giorni dopo il rinvenimento, i militari dell?Arma, attraverso la visione delle immagini di un sistema di videosorveglianza e altri riscontri, sono riusciti a identificare uno degli indagati che, a bordo di una autovettura di piccola cilindrata, avrebbe raggiunto il luogo della piantagione per prelevare alcune piante e infiorescenze di cannabis, facendo poi fare rientro presso la propria abitazione a Palermo.

In tale circostanza, inoltre, i carabinieri hanno raccolto elementi indiziari su un altro soggetto che sarebbe stato coinvolto nel recupero di parte della droga. Nei confronti di quest?ultimo, destinatario della misura più afflittiva della custodia in carcere, una perquisizione effettuata presso la sua abitazione ha consentito ai militari di rinvenire numerosi bidoni di fertilizzanti e buste di semi di canapa indiana.