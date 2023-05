"Vivo per delinquere": la banda arrestata smerciava droga e telefonini pure all'Ucciardone

"Io purtroppo ci sono in questa cosa, è la mia vita, io se non faccio questa vita muoio, mi sento sbirro... Se qualcuno viene da me, un delinquente grosso, grosso, grosso, grosso e mi dice: 'Tu da questa giornata non puoi fare più niente', io sai cosa faccio? Mi vado a prendere una pistola e mi sparo o me ne vado da Palermo, perché sono cose brutte". Era questa la "filosofia" di Giuseppe Giuliano, 39 anni, arrestato stamattina dalla squadra mobile assieme ad altre 10 persone e ritenuto il personaggio centrale dell'inchiesta sullo smercio di hashish e cocaina, acquistati anche in Calabria. Nel 2018 avrebbe avuto contatti anche con Leandro Greco, il nipote di Michele Greco, il "papa" di Cosa nostra, finito in carcere poi a dicembre di quello stesso anno perché avrebbe tentato di ricostituire la Cupola. Ma nelle intercettazioni emerge anche l'estrema violenza che gli indagati avrebbero usato contro i clienti "morosi" (uno di loro sarebbe stato pestato davanti al figlio piccolo per un debito di poche centinaia di euro), ma pure che sarebbero stati introdotti "fumo" e microcellulari nel carcere dell'Ucciardone.

Dall'ordinanza del gip Lirio Conti viene fuori che sarebbe stato lo stesso Giuliano, originario di Cruillas, a raccontare di essere stato "combinato con la famiglia mafiosa di Borgo Vecchio", di essere poi passato a quella di Palermo Centro e infine di essere approdato a quella emergente di Ciaculli, capeggiata dal giovane Greco. Se sarebbero emerse le prove del coinvolgimento dell'indagato nello smercio di stupefacenti, così non è stato, invece, per la sua presunta appartenenza a Cosa nostra.

Le raccomandazioni di Leandro Greco e "la testa dell'acqua"

Il 24 aprile 2018 Giuliano è stato intercettato mentre parlava con Greco, che lo metteva in guardia: "Ora c'è un programma che si chiama Trojan, Trojan dal cavallo di Troia, praticamente ti fanno... Entri nel telefono e ti fanno le foto, intercettano il telefonino". Giuliano in un'altra circostanza faceva riferimento a Salvatore Vito Vitale del clan "Fardazza" di Partinico, affermando che "Totò Vitale, qua c'è la mafia forte" e aggiungendo: "Sempre là devi andare, la testa dell'acqua è quella, fino a quando muoiono la testa dell'acqua è quella". Riferiva poi che la sua vita sarebbe stata delinquere, per non "sentirsi uno sbirro", preferendo "prendere una pistola e spararsi o andare via da Palermo" se qualcuno di "grosso" gli avesse detto di mollare i suoi affari.

Lo smercio di droga "in società"

In un'altra intercettazione, Giuliano parlava con Paolo Giglio (arrestato pure lui oggi) e quasi facevano a gara per rivendicare origini legate a Cosa nostra. "Compà, lo hanno ammazzato a piazza... allo zio Ignazio Scelta, giusto è?", raccontava Giglio facendo riferimento a un suo parente, mentre Giuliano diceva: "A mio zio pure lo hanno ammazzato alla Kalsa perché si è messo contro Totò Riina". Se il presunto ruolo mafioso di Giuliano non ha trovato conferma nell'indagine, certo sarebbe invece, secondo gli inquirenti, quello centrale che avrebbe avuto nello smercio di hashish e cocaina in città, ma anche a Carini, nell'hinterland di Vicari e persino ad Alcamo. I suoi collaboratori sarebbero stati, oltre a Giglio, Massimo Ferrazzano, Mario Di Cristina, Gianluca Ferrante e Luca Lentini, arrestati pure loro stamattina, con cui avrebbe avuto un "rapporto societario" ("l'hai capito che gli do il fumo a mille euro, siamo in società e io già ci guadagno, sopra a lui...", diceva infatti Giuliano).

Il pestaggio del cliente "moroso" davanti al bambino

Il 24 maggio 2018 Lentini avrebbe avuto problemi con un cliente che non avrebbe saldato il conto per l'acquisto di una partita di droga e per questo sarebbe stato pestato davanti al figlioletto: "Ora - affermava Lentini - lo prenderò a pugni in bocca, ho la cazzottiera tirapugni in tasca... Ieri sera ad Alcamo ho massacrato a uno, l'ho distrutto... L'ho fatto bere, mangiare, appena ha finito, credimi, l'ho distrutto". E ancora: "Ma perché non butta il sangue? Ma vuoi litigare con me, ora scateno l'inferno... ora i soldi li vado a prelevare e ti li do io, deve morire, io ci sono andato con il tira pugni 'cazzottiere'... L'ho spaccato, gli ho fatto male per bene...". L'aggressione sarebbe stata parzialmente captata dalle microspie piazzate in una macchina. Si sentirebbe Lentini che dice: "Io ti ammazzo la famiglia" e poi qualcuno che grida di dolore e un bambino piangere disperatamente. Successivamente l'indagato cercava di giustificarsi: "Non gli volevo fare male, io mi sono rotto la mano, ma non gli volevo fare male...".

I due chili di cocaina persi e la "simanata" per custodire la droga

Il business sarebbe stato particolarmente fiorente, ma in un caso, il 17 aprile 2018, Giuliano raccontava di avere addirittura perso ben due chili di cocaina provenienti dalla Calabria, acquistati a 32 mila euro, avendo perduto così un incasso di 74 mila euro. Il corriere, come raccontava l'indagato, già giunto a Messina gli avrebbe riferito: "Mi è capitolato il materiale, la cocaina mi è capitolata, due chili di cocaina, ti giuro su mia madre...". Ma Giuliano avrebbe anche offerto un salario a chi avrebbe custodito la droga nei propri magazzini in attesa di smerciarla: "Ma dimmi una cosa, te li vuoi tenere 'ste cose e ti do una simanata, ti do 100 euro alla settimana... O magari a chi me li tiene e gli do i 100 euro alla settimana, 200 euro, vedi tu o mi trovi a uno... perché vedi come sono combinato".

I cellulari in carcere: "Sono alla casa di riposo Ucciardone"

Tra ottobre e novembre sempre del 2018, la polizia ha scoperto che sarebbero stati introdotti all'Ucciardone sia microcellulari che droga. In particolare tutto sarebbe stato portato dall'esterno dalla moglie di Massimo Ferrazzano. In un'intercettazione è lo stesso Ferrazzano a parlare con un tale "Shrek" e a dire: "Io? Casa di riposo Ucciardone... Sono all'ottava", spiegava ridendo e riferendosi all'ottava sezione.

L'hashish nascosto negli slip

Un altro detenuto, nipote di Ferrazzano, parlando con la moglie le spiegava che avrebbe voluto un microcellulare diverso: "Quello si apriva, si faceva lungo..." e lei: "Stai parlando del telefono?", il detenuto riprendeva: "Sì, la videochiamata la puoi fare, quello con lo sportellino che c'è videocamera che si gira, c'è fotocamera avanti e fotocamera dietro... Whatsapp vuole il numero di telefono, poi tramite il tuo numero ti arriva il messaggio di conferma". La donna lo aggiornava poi su alcune notizie di stampa: "Ora c'è stato il telegiornale, hanno detto che a Trapani hanno trovato questi telefonini così, micro...". Sarebbe stata la moglie di Ferrazzano a far entrare 20 grammi di "fumo", che - dopo un colloquio - erano stati ritrovati negli slip dell'indagato, assieme a un microtelefono.