Provano a disfarsi dell'hashish buttandolo nei wc: arrestato un uomo, denunciata la moglie

I carabinieri si erano appostati per sorprendere un uomo prima che rientrasse a casa, ma nonostante ciò lui sarebbe riuscito a lanciare l’allarme alla moglie che a quel punto avrebbe provato a disfarsi di un panetto di hashish gettandolo nel wc. Un 47enne è stato arrestato a Ballarò per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti dopo il sequestro di 10 dosi tra "fumo" e cocaina e altri 80 grammi di hashish recuperati dai militari prima che finissero nelle fognature. Denunciata anche la moglie.

L'arresto è frutto di un servizio antidroga dei militari del Nucleo operativo della Compagnia Piazza Verdi che sono intervenuti con il supporto di Nadia, il cane antidroga del Nucleo cinofilo Palermo Villagrazia, che grazie al suo fiuto ha "consentito di recuperare - spiegano dal Comando provinciale - altre dosi di sostanza stupefacente nascoste all’interno di alcune cavità ricavate in una parente davanti all’appartamento degli indagati, in uno stabile abitato solo da loro".

In un'altra occasione è stato arrestato allo Sperone un 22enne accusato anche lui di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A insospettire i carabinieri è stato il comportamento del giovane che, una volta perquisito, è stato trovato in possesso di 350 euro in banconote di piccolo taglio e di 15 dosi già confezionate di cocaina e hashish. La droga è stata sequestrata e inviata nei lavoratori del Lass mentre il ragazzo è stato arrestato e messo ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.