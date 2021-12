Da una macelleria di Ballaró la droga finiva nelle piazze di mezza Palermo, 31 arresti

Tre gruppi criminali che si rifornivano di droga a Ballarò per poi spacciarla in centro e nelle zone di Partanna, Mondello, Borgo Nuovo e Cep. È quanto emerge dalle indagini dei carabinieri che questa mattina, con l’operazione Pandora, hanno arrestato trentuno persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di sostanze stupefacenti. Otto indagati vanno in carcere mentre altri 23 finiscono ai domiciliari.

L’inchiesta dei militari della compagnia San Lorenzo, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e sviluppata tra il 2019 e il 2020, è servita a ricostruire un business da mezzo milione di euro l’anno. "I tre sodalizi - spiegano dal Comando provinciale - sarebbero strettamente legati tra di loro da reciproci rapporti di fornitura e collaborazione, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà nell’approvvigionamento della sostanza stupefacente, così da assicurare sempre l’operatività delle compagini".

Una macelleria per fare riunioni e nascondere droga

Per nascondere la merce in attesa di nuove forniture gli indagati, ricostruiscono i carabinieri, avevano a disposizione appartamenti, magazzini e negozi per organizzare riunioni e stabilire il da farsi per lo stoccaggio e la lavorazione dello stupefacente. "In una macelleria (foto allegata) riconducibile a uno degli arrestati - si legge in una nota - sarebbero state smistate grosse quantità di droga anche tramite i macchinari utilizzati nella quotidianità per il commercio dei prodotti di origine animale".

Nel corso dell’attività erano state già arrestate in flagranza di reato 13 persone ed erano stati anche sequestrati circa 12 chili di stupefacente e circa 2.000 euro in contanti. “L’operazione di oggi conferma la fortissima pervasività del fenomeno dello spaccio di stupefacenti in diverse aree del capoluogo”. L’intervento dell’Arma, sotto questo profilo, si articola su tre direttrici: l’azione preventiva svolta con il controllo del territorio tramite le stazioni e il Nucleo radiomobili; l’opera informativa per la capillare diffusione della cultura della legalità tramite conferenze e incontri in aree ‘critiche’ con Ufficiali e sottufficiali; la manovra repressiva attraverso continue indagini di tuti i reparti investigativi”.