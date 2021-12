VIDEO | Droga venduta sull'uscio di casa o nascosta sopra il parafango dello scooter, le immagini

Trentuno persone sono state arrestate dai carabinieri per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio. Il rifornimento avveniva nella zona del mercato storico di Ballarò, la vendita al dettaglio a Partanna, Mondello, Borgo Nuovo, Cep. Scoperti appartamenti, magazzini e negozi utilizzati per organizzare riunioni