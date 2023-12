Bagheria, la polizia fa irruzione in casa e li sorprende a confezionare droga: tre arresti

Avrebbero provato a nascondere sia la droga che gli strumenti da utilizzare per confezionare le dosi, ma nonostante lo sforzo gli agenti hanno fatto scattare le manette ai loro polsi sequestrando hashish, cocaina e contanti. La polizia ha arrestato a Bagheria tre persone (delle quali non sono state fornite le generalità) accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato un quarto uomo bloccato mentre cercava di disfarsi di un panetto di "fumo" gettandolo nella tazza del gabinetto.

L'operazione degli investigatori del commissariato Bagheria è frutto di un'attività che aveva portato gli investigatori a ritenere che dentro un appartamento ci fosse una centrale di spaccio. "All'atto dell’irruzione - si legge in una nota della questura - gli agenti hanno sorpreso i tre uomini che stavano effettuando il confezionamento delle dosi che maldestramente avevano cercato di nascondere nei vari anfratti dell’appartamento". Sul tavolo c'erano un bilancino di precisione, una lama, bustine in cellophane e residui di hashish.

Al termine della successiva perquisizione i poliziotti hanno sequestrato 800 grammi di hashish, 20 dosi di cocaina per un totale di 9 grammi, bilancini di precisione, strumenti per il taglio e il confezionamento, cellulari e poco più di mille euro in contanti. I tre arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese mentre per il quarto (quello che stava gettando l'hashish nel wc) il magistrato, alla luce della quantità sequestrata, ha optato per la denuncia a piede libero.

Questa operazione, fanno sapere ancora dalla questura, segue l'arresto di un altro pusher eseguito sempre dai poliziotti del commissariato Bagheria appena due settimane fa. In quella circostanza sono stati sequestrati 400 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo hashish destinata all’attività di spaccio. "Entrambe le operazioni sono il frutto dell’incessante attività di monitoraggio dei soggetti d’interesse investigativo che gestiscono le piazze di spaccio cittadine", concludono dalla polizia.