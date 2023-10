Gli arresti all'Asp dopo la denuncia di un'anziana: due dipendenti tacciono, il terzo nega le accuse

Due hanno deciso di non rispondere alle domande del gip Clelia Maltese e il terzo ha invece respinto tutte le accuse. E' questo l'esito degli interrogatori dei tre dipendenti dell'Asp arrestati giovedì scorso perché avrebbero chiesto 100 euro per riparare la dentiera ad un'anziana che aveva invece diritto alla prestazione a titolo del tutto gratuito.

Nello specifico, il dentista Giuseppe Guiglia e l'odontotecnico Sebastiano Lanza si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre l'infermiere Massimo Vito Cumella ha deciso di parlare ma per negare ogni addebito che gli viene contestato dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dal sostituto Claudia Ferrari, che coordinano l'indagine per concussione dei carabinieri.

Era stata proprio la vittima, una donna di 84 anni, a denunciare i tre raccontando che lo scorso luglio le avrebbero chiesto di pagare 100 euro per avere un servizio che in realtà le spettava senza alcun esborso. "Questo lavoro costa 100 euro", le avrebbe detto uno degli indagati, dandole poi appuntamento fuori dall'Asp, "vicino al panellaro", per la consegna dei soldi in cambio della dentiera. Dopo la denuncia era scattata la trappola dei carabinieri che avevano fotocopiato le banconote che la donna avrebbe dovuto consegnare agli indagati, ritrovandole poi in loro possesso dopo l'incontro.

Secondo la Procura - ma emergeva anche dall'ordinanza di custodia cautelare - la condotta dei tre sarebbe stata "non occasionale ma rientrante in un collaudato modus operandi dei tre indagati, adusi a richiedere danaro in cambio delle prestazioni da loro effettuate per conto dell'Asp. Il comportamento disinvolto e spregiudicato dei tre indagati - aveva scritto ancora il gip - fa ritenere gli stessi propensi e inclini a commettere ulteriori condotte analoghe a quelle oggetto del presente procedimento".