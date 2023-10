La dentiera rotta, la richiesta di 100 euro e i soldi fotocopiati: così un'anziana ha fatto arrestare 3 sanitari dell'Asp

"Che fa, se ne va? Niente deve lasciare?", così sarebbe stato detto ad una paziente di 84 anni, che può accedere del tutto gratuitamente alle cure e che a luglio si era rivolta a uno degli ambulatori dell'Asp per farsi aggiustare la dentiera. E invece all'anziana sarebbe stato specificato che "questo lavoro costa 100 euro" e che i soldi avrebbero dovuto essere consegnati in contanti, senza alcuna ricevuta, fuori dalla struttura sanitaria, "vicino al panellaro". Solo così avrebbe potuto ottenere la sua nuova protesi. La paziente però ha deciso di non sottostare al ricatto e ha denunciato tutto ai carabinieri, che hanno bloccato un dentista, Giuseppe Guiglia e altri due indagati, l'odontotecnico Sebastiano Lanza e l'infermiere Massimo Vito Cumella subito dopo la consegna di banconote che in precedenza erano state fotocopiate. I tre dipendenti dell'azienda sanitaria provinciale sono finiti agli arresti domiciliari.

Il gip: "Non è una condotta occasionale", forse ci sono altre vittime

L'anziana, però, potrebbe non essere l'unica vittima dei tre indagati. Infatti il gip Clelia Maltese, che ha accolto la richiesta del procuratore aggiunto Paolo Guido, nella sua ordinanza parla di "una condotta non occasionale ma come rientrante in un collaudato modus operandi dei tre indagati, adusi a richiedere danaro in cambio delle prestazioni da loro effettuate per conto dell'Asp. Il comportamento disinvolto e spregiudicato dei tre indagati fa ritenere gli stessi propensi e inclini a commettere ulteriori condotte analoghe a quelle oggetto del presente procedimento".

"Il dottore mi ha portato in uno stanzino e mi ha chiesto 100 euro"

L'inchiesta dei carabinieri è partita il 20 luglio, quando alla Stazione di Mezzomonreale si era presentato il figlio dell'anziana, raccontando che dopo aver prenotato la visita all'Asp attraverso il Cup e con prescrizione medica di esenzione totale per farsi riparare la dentiera, la madre era andata in un ambulatorio il 17 luglio. Le era stato preso il calco e Lanza le avrebbe detto di ripresentarsi il 19. "Dopo aver preso l'impronta dei denti - ha messo poi a verbale l'anziana - il dottore mi ha invitato in un piccolo stanzino, quando eravamo da soli, mi ha detto: 'Questo lavoro costa 100 euro'. Ho chiesto se potevo pagare alla cassa e avere una ricevuta ma lui ha risposto che avrei dovuto pagare in contanti. Allora ho detto che era la prima volta che mi facevano una simile richiesta, ma lui ha ribadito che questa era la cifra e che avrei dovuto consegnarla senza ottenere una ricevuta". L'indagato avrebbe insistito nella richiesta di denaro anche se la paziente gli avrebbe ripetuto che "in tutti questi anni che mi ero rivolta all'Asp non avevo pagato nulla in quanto esente e tutte quelle volte che avevo dovuto pagare avevo delle ricette emesse dai medici ed il pagamento lo avevo effettuato alle casse dell'Asp".

"Niente deve lasciare?", così è scattata la trappola

L'appuntamento per la consegna di soldi e dentiera era stato inizialmente fissato per il 21 luglio, "di fronte all'ingresso, dove si trova il panellaro", cioè fuori dalla struttura sanitaria, come avrebbe detto il medico. A quel punto era scattata la trappola: i carabinieri hanno fotocopiato i soldi che l'anziana avrebbe dovuto consegnare in modo da poter poi incastrare chi li avrebbe presi. Il dentista però non si era presentato ed il tutto era stato rinviato al 24. Quel giorno la paziente avrebbe trovato tuttavia solo gli altri due indagati, che rinviavano ulteriormente l'appuntamento al 26. A quel punto alla donna sarebbe stato detto: "Signora che fa, se ne sta andando? Niente deve lasciare? Come era rimasta col dottore?" e lei ha riferito ai carabinieri: "Io con fare sornione ho risposto che si trattava dei soldi che avrei dovuto consegnare al dentista e ho detto che i soldi, specificando 100 euro, li avrei consegnati quando mi sarebbe stata data la protesi". Al momento della consegna sono però intervenuti i carabinieri che hanno sorpreso Lanza con i soldi fotocopiati mentre era insieme a Guiglia e Cumella.