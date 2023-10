Le chiedono 100 euro per riparare la sua dentiera, anziana li denuncia: arrestati tre sanitari dell'Asp

Avrebbe avuto diritto a curarsi gratuitamente e invece ad una donna di 84 anni sarebbero stati chiesti 100 euro da tre medici in servizio all'Asp. E per loro, in seguito alla denuncia dell'anziana, adesso sono scatti gli arresti domiciliari con l'accusa di concussione. In manette sono finiti un dentista, un odontotecnico e un infermiere.

L'inchiesta dei carabinieri, condotta dai militari della Stazione Palermo-Mezzomonreale, è coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido. I tre indagati sono stati anche sospesi dall'esercizio di pubblico servizio. Gli investigatori sarebbero riusciti a recuperare le banconote consegnate dalla paziente, che si era rivolta ai sanitari dell'Asp per la riparazione della sua dentiera.