Corruzione sulle forniture mediche negli ospedali siciliani: 9 arrestati, tra di loro anche un palermitano

Nove persone sono finite agli arresti domiciliari per falso in atto pubblico e corruzione, in seguito a un'indagine della guardia di finanza, coordinata dalla Procura di Catania, che coinvolge però anche le province di Palermo, Messina, Ragusa, Siracusa e poi pure Perugia. Tra gli indagati c'è il palermitano Pietro Sola, amministratore della Collage Spa, che opera nel settore dei viaggi, e che avrebbe "assunto il ruolo di provider di eventi, ponendosi quale diretta figura di riferimento per le sovvenzioni in denaro formalmente destinate all'organizzazione di incontri", come si legge in una nota della Procura di Catania.

Le indagini sono partite dopo una serie di accertamenti contro lo spreco di soldi pubblici e si sarebbe scoperto che al Policlinico di Catania i dispositivi medici, acquistati con gare aziendali o della Centrale unica di committenza, sarebbero stati pagati alle ditte aggiudicatarie a un prezzo maggiore del dovuto. Successivamente, anche grazie a delle intercettazioni, sarebbero emersi una serie di presunti episodi corruttivi.

Le società Presifarm srl, Archigen srl e Cardiovascular srl - distributrici locali per conto di multinazionali operanti nel settore sanitario - avrebbero promesso e poi elargito ingenti somme per l'organizzazione da parte di dirigenti sanitari indagati, operanti nelle strutture sanitarie della Sicilia orientale, di convegni e congressi di medicina, finalizzati alla formazione. In realtà, secondo gli inquirenti, le sponsorizzazioni sarebbero servite per ottenere in cambio l'impegno di favorire le ditte più generose, garantendo l'uso effettivo di un numero maggiore di propri dispositivi medici durante gli interventi chirurgici.

Un "sistema" rodato, per gli investigatori, che ha portato ai domiciliari 4 professori, direttori di unità operative o dipartimenti di Cardiologia nei Policlinici: Corrado Tamburino (Catania), Antonio Micari (Messina) e per i poli ospedalieri di Siracusa, Marco Contarini, e di Ragusa, Antonino Nicosia, membri di un comitato medico-scientifico del progetto Sca (Sicilian Cardiovasculary Academy). I loro referenti sarebbero stati Rosa Vitale, Caterina Maugeri e Giancarlo Antonino Girlando ma anche Francesco Dottorini, delle tre società operanti nel settore della produzione di valvole aortiche (Tavi) e Stent. E sarebbe entrato in gioco anche il palermitano Sola.