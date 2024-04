"Abbiamo un amico ovunque": ecco come con assunzioni, gioielli e profumi la coop vinceva le gare

Panettoni, dolci, bottiglie d'olio, profumi, cene in costosi ristoranti della città, ma anche gioielli, tra cui una collana di smeraldi dal valore di 1.800 euro, e poi soldi e le immancabili assunzioni per parenti e amici. E' con questi regali a funzionari e dirigenti pubblici che, secondo la Procura, la cooperativa Nido d'Argento sarebbe riuscita ad aggiudicarsi numerosi appalti per servizi socio-assistenziali nella provincia di Palermo, ma anche in quelle di Trapani ed Agrigento. E i suoi componenti, tra cui il presidente del Cda, Giuseppe Gaglio, già a capo della struttura ricettiva di Borgo Parrini, a Partinico (che sarebbe stata utilizzata peraltro per diversi appuntamenti con i pubblici ufficiali da ingraziarsi), si sarebbero vantati di avere "un amico in ogni posto", che avrebbe prestato il proprio aiuto non solo per vincere le gare, ma anche per velocizzare i pagamenti e, in un caso, per aumentare le tariffe. E' il classico e triste copione della corruzione, quello che emerge dall'inchiesta dei carabinieri, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Guido, e che stamattina ha portato all'arresto di Gaglio e di altre 7 persone e alla sospensione di altre 3.

La collana di smeraldi, il libro mastro e la falsa fattura da 28 mila euro

Durante le perquisizioni, i militari - come riporta il gip Elisabetta Stampacchia nell'ordinanza di custodia cautelare - non hanno trovato soltanto la preziosa collana, donata ad una funzionaria della Città metropolitana di Palermo, Michela Sclafani (che è stata sospesa), ma anche una sorta di libro mastro, con cifre accompagnate dalle scritte "prevalenti" e "integrative" con l'indicazione dei Comuni (Bronte, Marsala, Carini, Gela) dove sarebbe avvenuta la raccolta del denaro e dei nomi dei veritici della coop destinatari delle somme. A tenere questa contabilità parallela sarebbe stato un altro degli arrestati, Massimiliano Terzo, formalmente dipendente part-time della "Nido d'Argento", che è finito in carcere. Secondo l'accusa, inoltre, sarebbero stati creati dei fondi neri per poter pagare le mazzette e, in relazione ad un appalto a Marsala, grazie al "contributo" di una dirigente del Comune, Maria Pia Falco (per cui sono stati disposti gli arresti domiciliari), la "Nastro d'Argento" avrebbe ottenuto - attraverso una fattura elettronica fittizia - 28.344,75 euro in realtà non dovuti.

L'ex sindaco di Partinico e la mazzetta da 2 mila euro

Ai domiciliari sono finiti anche Francesco Chiavello, ex dipendente della coop, ma per gli inquirenti ancora pienamente inserito, e un dipendente, Giuseppe Chiaramonte, oltre all'ex sindaco di Partinico, Salvatore Lo Biundo (che né all'epoca dei fatti, nel 2021, né attualmente ricopre cariche pubbliche), perché avrebbe fatto da tramite per consegnare 2 mila euro al presidente della commissione di gara, Antonio Geraci (che è stato sospeso), e favorire la coop di Gaglio in un appalto del Comune di Gela.

Le attività estive per i bambini di Balestrate: "Che possiamo proporre?"

Una delle gare al centro dell'inchiesta riguarda l'aggiudicazione alla "Nido d'Argento" del servizio "Centri estivi di Balestrtate" nel 2020. Al Comune, la coop avrebbe potuto contare su una dipendente, Maria Rita Milazzo, detta "Mariella", che è stata sospesa e avrebbe fornito atti coperti dal segreto per "aiutare" la cooperativa a formulare la sua offerta, poi sostanzialmente - così dice la Procura - cucita su misura. Anche con il coinvolgimento, come scrive il gip, dell'assessore al ramo, Maria Saputo (che non risulta indagata), che avrebbe incontrato Terzo per parlare della gara. In cambio Milazzo avrebbe chiesto l'assunzione di sua figlia e di un suo nipote nella cooperativa. Sarebbe stata proprio Milazzo ad informare Terzo della pubblicazione del bando e l'uomo il 30 giugno del 2020 le chiedeva: "Secondo te quali attività si potrebbero proporre?". La dipendente del Comune rispondeva: "Potresti fare attività di laboratorio, di pittura, scrittura... La scuola prevista è l'Aldisio, c'è un grande giardino intorno se voi avete piscine esterne fargli fare giochi...".

Il presunto incontro con l'assessore a Borgo Parrini: "Qua prendiamo tutto noi!"

Per i carabinieri ci sarebbe stato un incontro, probabilmente a Borgo Parrini, tra l'assessore Saputo e Terzo, che avrebbe portato alla modifica della determina, tanto che l'indagato diceva: "Ci fu una rettifica: a che non dovevamo prendere niente, a che forse prendiamo tutto noi!". Milazzo avrebbe suggerito a Terzo le integrazioni da apportare al progetto della coop per favorirlo: "L'assistente sociale diceva: 'Noi vogliamo le cose dettagliate giorno per giorno, quello che faranno, vogliamo vedere che molte volte 'sti bambini vanno a mare, anche il calcetto, sono delle attività che dobbiamo verificare che si fanno più volte e non sporadicamente'... Poi un'altra cosa era sul luogo dove farle, voi avevate messo pure viale dei Platani (a Partinico, ndr) ma non è che questi bambini da qui (Balestrate, ndr) se ne vengono lì... Il centro qua deve essere!". Avrebbe anche riferito le parole dell'assessore: "Poi mi dice qua lei: 'Non c'hanno messo la figura ausiliare', voi avete messo solo un coordinatore... Però vogliamo sapere quanto costa, si paga sempre in base al numero dei bambini che partecipano...".

"Ma c'è possibilità di far lavorare mia figlia? Vuole fare cassa..."

Una disponibilità, quella della dipendente comunale, che avrebbe avuto ovviamente un prezzo. E quello da pagare sarebbe stato esplicitato in una serie di conversazioni captate tra il 5 e il 6 luglio 2020: "Ti volevo chiedere - diceva la donna a Terzo - ma c'è possibilità di lavorare per mia figlia?" e lui rispondeva: "Se noi riusciamo ad acchiappare qualcuno sì, certo... Se poi c'è l'assegnazione non ti preoccupare, in base alla disponibilità che ha lei, la inseriamo... Domani ne parlo con Gaglio, se lui mi dà carta bianca entra con noi". La discussione sull'assunzione veniva ripresa in un'altra conversazione: "Per quanto riguarda mia figlia - affermava Milazzo - se non è possibile inserirla ora, io non voglio insistere, anche perché ho capito che non è tutti i giorni... Al limite se potete riservare di inserirla in qualche progetto, a settembre" e Terzo: "Ma quello non è un problema, Mariè, se partono le cose, lo facciamo volentieri...". La donna proseguiva: "Nei limite del possibile, perché lei dovrebbe lavorare solo 13 giorni? Quindi non è tanto conveniente perché per ora lei vuole fare cassa... Poi se ci sono corsi o cose che possono essere utili per lei, si è appena diplomata, se tu ne tieni conto...".

"E per mio nipote? Ha la patente per tutte cose..."

L'impiegata avrebbe anche provato a piazzare un suo nipote nella coop: "Tempo fa, la 'Nido d'Argento' aveva inserito mio nipote come autista - spiegava ancora a Terzo - ma ora vi servono di nuovo?", ma l'uomo non avrebbe potuto accontentarla: "Per quanto riguarda gli autisti, loro hanno già... non penso che... perché sono pullmini..." e lei subito ribatteva: "Ma lui ha la patente per tutte cose", al che Terzo chiudeva: "Vabbè glielo chiedo e vediamo, va bene?". I carabinieri hanno recuperato la documentazione attinente al bando per i centri estivi a Balestrate di quell'anno e avrebbero constatato come tutte le integrazioni suggerite da Milazzo sarebbero state inserite nel progetto: "Sono state infatti sottolineate e cerchiate le parti che andavano modificate/potenziate - si legge nell'ordinanza - per far sì che si potesse procedere all'aggiudicazione. Le parti evidenziate corrispondono ai suggetimenti del pubblico ufficiale a Terzo nel corso delle telefonate captate".

Quella "amica" funzionaria all'ex Provincia

Un altro capitolo dell'inchiesta riguarda il servizio di trasporto scolastico degli alunni disabili messo a gara dall'ex Provincia nel 2021 e assegnato sempre alla cooperativa di Gaglio. In questo caso, nell'ente pubblico, la "Nastro d'Argento" avrebbe potuto fare affidamento su Michela Sclafani, funzionaria dell'ufficio direzione Politiche sociali. E' lei che, assieme al marito, avrebbe ricevuto la collana di smeraldi, ma anche profumi di marca Chloe, Lancome e Acqua di Parma, olio d'oliva, dolci e panettoni, costose cene, nonché l'assunzione di persone di sua conoscenza (come la figlia logopedista di un'amica e il portiere del suo palazzo).

L'aumento delle tariffe per il trasporto degli alunni disabili: "Lui gonfia..."

E, secondo la Procura, la donna sarebbe stata perfettamente consapevole che qualcosa non tornasse nell'operato della coop. In un'intercettazione il marito le diceva infatti: "Il fatto è che poi lui gonfia, gonfia, non è che uno gonfia! Non è che è giusto" e lei rispondeva: "Siccome lui gonfia e non gli è bastato questo mese... Sai quanto hanno fatturato? Quattrocentomila euro! Con gli stessi numeri di ragazzini che aveva prima, ma è pazzo! Ma secondo te posso giustificare i suoi introiti?". Per i carabinieri, l'indagata avrebbe appoggiato - senza alcuno studio di congruità - l'istanza della cooperativa di aumentare le tariffe per il servizio.

"Un orologio, un braccialetto, gli voglio fare un regalo: sono affettuosi"

In un'altra intercettazione Gaglio sosteneva: "La Sclafani, suo marito, ci volevo fare un regalo a suo marito, perché a lei già gliel'ho fatto, siccome siamo diventati amici... E' affettuoso, gliene faccio uno a lui e uno a lei... Un orologio o un braccialetto di questo tennis". E il marito dell'indagata, come emerge da un'altra conversazione, avrebbe aspettato gli omaggi dell'indagato: "Gaglio viene fra mezz'ora a casa per gli auguri, ma sicuramente porterà qualcosa...". Era sempre il marito dell'indagata a dire a Gaglio il 30 agosto del 2021: "Dai ora vi sta pangando, ti do un anticipo: mia moglie sta pensando a voi! E io dissi: 'Ma ora lui ci pensa a me?'" e il rappresentante della coop sarebbe stato subito pronto: "Ho parlato con la struttura di Ribera e quella di Sambuca, nessuna per ora ha bisogno, però se siamo d'accordo, la ragazza si occupa di Sciacca, se nella domiciliare lui vuole lavorare e collaborare nei progetti di Sciacca, noi non abbiamo problemi ad inserirlo... Un lavoro glielo troviamo" e l'altro chiedeva: "Allora glielo posso dire? Posso espormi con l'amico mio?".

"La dottoressa era contentissima del regalo, serve per il futuro..."

I carabinieri ricostruiscono anche come, in precedenza, il 28 giugno 2021, Gaglio con Chiavello sarebbero andati in una nota gioielleria della città per acquistare la preziosa collana di smeraldi "da regalare a Sclafani in occasione della cena nella sua dimora di Sciacca", dice il gip. E che sarebbe stato in quell'occasione che il gioiello sarebbe stato consegnato lo dimostrerebbe una telefonata del giorno successivo, in cui Gaglio diceva a Chiaramonte: "Mi ha chiamato la dottoressa, era contentissima di quello che abbiamo fatto ieri..." e l'altro annuiva: "Fu azzicata la cosa, serve per il futuro...".

La consegna dei panettoni, ma "la Sclafani vuole l'olio..."

Il gip riporta anche che "Chiavello e Chiaramonte partecipavano alla consegna dei panettoni e dolci natalizi del 23 dicembre 2021 e Chiaramonte anche alla cena al ristorante 'L'Acquario' durante la quale venivano consegnati anche dei doni al pubblico ufficiale". Un'altra cena sarebbe avvenuta intorno al primo novembre 2021, come emerge dalle parole di Gaglio: "Te l'ho detto che siamo andati a mangiare con la Sclafani? Vuole l'olio! Però non per lei, mi ha detto che è per sua cugina, ma secondo me è suo! Mi ha detto: 'Quanto viene?' e le ho detto: 'Va bene, glielo preparo io' e mi ha detto: 'Però ti devi prendere i soldi'.... C'è da fare ora per Natale un altro regalo buono!" anche perché "ha mandato più situazioni a noi...". Ovvero "ora la Sclafani me lo sta stringendo un poco per farci pagare quantomeno... Abbiamo già 150 mila euro di fatture che ci possono pagare...".