Da Napoli a Palermo con 63 ovuli di eroina nello stomaco, arrestati due corrieri

Da Napoli a Palermo con 63 ovuli di eroina nello stomaco. I finanzieri del 2° Nucleo operativo metropolitano del Gruppo di Palermo hanno arrestato nei giorni scorsi, al casello autostradale di Buonfornello che si trova lungo la Palermo-Catania, due nigeriani di 22 e 35 anni che stavano trasportando in pullman la sostanza stupefacente.

I militari stavano effettuando un servizio in collaborazione con le unità cinofile della compagnia di Punta Raisi, sottoponendo a perquisizione i passeggeri del pullman. Il nervosismo mostrato e le risposte incongruenti fornite dai due nigeriani, che viaggiavano a bordo di un mezzo partito dalla Campania, hanno convinto gli investigatori a procedere con un controllo più approfondito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dai risultati della Tac eseguita successivamente all’ospedale Ingrassia è emerso che i due avessero ingerito 63 ovuli di eroina, della tipologia "brown sugar", per un peso complessivo di circa 700 grammi. La droga è stata sequestrata mentre i due corrieri sono stati portati in carcere in attesa di ricevere nuove disposizioni da parte dell’autorità giudiziaria.