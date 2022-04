VIDEO | Concorsi pilotati al Policlinico, le intercettazioni: "Uno lo piazzi tu, uno lo piazzo io…"

Su disposizione del gip due medici sono andati ai domiciliari mentre per altri undici è scattata l'interdizione dai pubblici uffici per un anno. Le microspie del Nas hanno captato alcuni dialoghi in cui gli indagati si sarebbero messi d'accordo: "L'ho fatto ritirare perché era l'ultimo perdente, in accordo con l'alternanza"