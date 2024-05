Non luccicano ma valgono oro: così il "Buddha" del Cep gestiva il traffico di rame, ferro e ottone

Rame, ferro, ottone: metalli che non luccicano ma che valgono oro ed è un altro degli affari che il "Buddha" del Cep, Salvatore Paolo Cintura, non si sarebbe fatto scappare, tanto da trasformare i terreni vicini alla sua abitazione di via Celona in un'enorme discarica, dove accumulare i rifiuti per poi smerciarli illecitamente. Il tutto mentre, nel 2020, era recluso agli arresti domiciliari proprio in quella casa. Secondo la ricostruzione della Procura, l'attività - totalmente fuori legge - sarebbe stata organizzata come un'azienda e Cintura, assieme a uno dei suoi fratelli, Giuseppe, avrebbe avuto dei "dipendenti" che si sarebbero dati il cambio in base a precisi turni di lavoro.

E' un altro dei retroscena dell'inchiesta dei carabinieri coordinata dal procuratore aggiunto Marzia Sabella che ieri ha portato all'arresto di 27 persone, compresi i due Cintura. Nel business avrebbero avuto un ruolo anche Vincenzo Seidita, Vincenzo Montalbano, Giuseppe Renda e Salvatore Di Caccamo, titolare di una ditta che avrebbe messo a disposizione i suoi mezzi per il trasporto di migliaia di chili di materiale metallico. Per tutti loro il gip ha disposto gli arresti domiciliari.

Il "Buddha" ai domiciliari e la discarica accanto alla sua casa

"I terreni vicini all'abitazione di Salvatore Paolo Cintura - si legge nell'ordinanza di custodia cautelare - erano un punto di riferimento per una moltitudine di soggetti che giornalmente vi si recavano per conferire rifiuti di ogni genere di provenienza illecita" e questi rifiuti sarebbero stati "reperiti grazie al passaparola o a richieste" esplicite da parte del "Buddha". I movimenti, con tanto di camion e ruspe che caricano e scaricano sono stati ripresi da telecamere di sorveglianza, che hanno anche immortalato il passaggio di denaro tra i vari partecipanti all'affare.

"Il rame glielo faccio a 14, l'alluminio a 45"

In un'intercettazione Cintura ordinava a Montalbano: "Ti fai scrivere tutti i prezzi e gli dici quando mi deve mandare il camion per il ferro". In un'altra era il fratello Giuseppe Cintura a parlargli di trattative proprio sui prezzi: "Allora, i metalli sono scesi ha detto, i prezzi sono questi che ha detto, 'non è che voglio fare prezzi buoni a tuo fratello', ha detto, 'diglielo sono questi i prezzi'". Il "Buddha" insisteva: "Ma diglielo che il rame glielo faccio fare io a lui a 14 e l'alluminio a 45, glielo pago io a lui". Il terzo coinvolto, però, si rifiutava di discutere della questione per telefono ("ma è normale, per telefono non posso", diceva).

Cintura allora ripeteva: "Diglielo siamo rimasti il ferro a 15 e il furgone me lo mandava lui... Ci fosse vero di prenderlo a pugni in bocca" e il fratello aggiungeva: "Se lo devo ammazzare lo ammazzo, sono qua, che vuoi...". Sempre lui, in un'altra conversazione, riferiva ancora: "Ci sono andato di nuovo per il fatto del ferro, dice: 'Giusè, io ho ancora il camion rotto a Trapani, perché il ferro è sceso e pure io ho tutto il ferro dentro, che devo fare? Non è che posso chiamare a quello e dirgli che lo deve aumentare perché ce l'ho dentro'".

Il carico di 27 mila chili di ferro: "Vado in banca e ti porto i piccioli"

In base agli accertamenti compiuti dai carabinieri, in un caso Di Caccamo avrebbe caricato 26.680 chili di rottami di ferro per un valore di 3.735,20 euro. E i contatti tra il "Buddha" e Di Caccamo sarebbero stati molto frequenti: "Figghiò - diceva il primo - io devo sbarazzare, perché non mandi a tuo fratello col camion?" e l'altro: "Fammi arrivare, ora alle 11.30 ho appuntamento alla banca parrì che ti devo andare a prendere qualche cosa di piccioli". In un altro caso Cintura chiedeva: "Ma il rame non lo devi venire a caricare? E perché non vieni e te lo vieni a prendere ora? Ora non domani perché già là sopra io ho questo rame qui dentro" e Di Caccamo: "Parrì se non mi danno la bilancia come faccio questa giornata? Non me l'hanno consegnata ancora...".

"Devo vendere l'alluminio e serve una società per fare il bonifico..."

Ancora Cintura intercettato: "Com'è che non mi hai mandato niente? Piccioli non me ne devi mandare?" e Di Caccamo: "Di più di 3 mila euro a settimana non mi danno parrì... Tremila euro sono sicuri, deve vedere come recuperare gli altri 2 mila" e Cintura: "L'alluminio è aumentato, io so che è a 50 qua...". E ancora: "Siccome devo vendere l'alluminio e vogliono i documenti di una società per fare il bonifico, tu me lo puoi fare?" chiedeva a una persona e aggiungeva: "Lui se lo deve venire a prendere qua, lui vuole mandato diciamo il nome della società che lui controlla se è in regola per mandare il bonifico, qualche quattromila chili...".

"Mi servono soldi, qua siamo tutti in galera"

Un altro giorno ancora il "Buddha" parlava di nuovo del business: "Consegnavo il ferro, 17 e 5 e questa giornata 26 mila chili e 850 chili di rame, ma io te li voglio dare ma a me servono i soldi... Mi deve dare i soldi perché noialtri siamo tutti in galera e abbiamo tutti problemi, tutti non abbiamo né fatture, non abbiamo niente". E ancora: "Ci dici: 'Dice Salvo a quanto glielo devi pagare 'sto rame, ha 900 chili di rame tutto bello... Un poco di ottone, radiatori...'".