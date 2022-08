Furti e aggressioni nelle zone della movida, stretta in centro storico: arrestati cinque giovani

Intensificati i controlli dei carabinieri a Palermo nell'area del centro storico, nelle zone della movida e nei pressi degli ospedali. Per un 19enne, ritenuto responsabile di due rapine ai danni di altrettanti passanti, sono scattate le manette. Dopo aver minacciato e strattonato due ragazzi, uno dei quali appena quattordicenne, ha tentato di impossessarsi di tutto il denaro in loro possesso, in un caso riuscendoci. A quel punto è stato bloccato e arrestato e, su disposizione della Procura, condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida.

Durante un controllo straordinario eseguito con personale del Nas e del Nucleo ispettorato del lavoro in piazza Caracciolo, invece, i militari hanno multato per diverse migliaia di euro e denunciato il titolare di un locale per una serie di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Per un giovane, invece, la denuncia è scattata per resistenza a pubblico ufficiale: ha tentato di forzare il presidio disposto per interrompere il transito pedonale in conformità all'ordinanza sindacale.

Al Foro Italico è stato bloccato e denunciato un 27enne che poco prima aveva sottratto uno zaino e un casco a un giovane intento a fare sport. Mentre per una 33enne le manette sono scattate dopo un furto messo a segno all'ospedale Civico: entrata nei locali del pronto soccorso, era riuscita a impossessarsi del portafogli di un'infermiera. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria.

E' stato arrestato dai carabinieri della Stazione Olivuzza per rapina un 36enne che poco prima aveva rubato tre paia di scarpe in un negozio, minacciando il titolare. Un 24enne, infine, è stato bloccato mentre con un seghetto elettrico stava portando via il catalizzatore di una vettura. Per otto persone inoltre le manette sono scattate per evasione poiché sorprese fuori dalla loro abitazione durante i controlli.