Piantagione di canapa indiana alimentata con la luce rubata all'Enel, due palermitani arrestati a Carini

Avevano allestito in una casa una piantagione di 76 piante di canapa indiana in buono stato di maturazione ed avevano già pronti per la coltivazione altri 120 vasi seminati con la stessa sostanza. La serra era alimentata con un impianto di illuminazione, irrigazione ed aerazione collegato abusivamente alla rete elettrica, come accertato da personale dell'Enel. Due palermitani, uno di 42 e l'altro di 44 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Villagrazia di Carini, con l'accusa di coltivazione di stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica. Il provvedimento di arresto è stato convalidato dal gip. Le piante sono state campionate e saranno analizzate dal Laboratorio analisi stupefacenti del comando provinciale carabinieri di Palermo.

Durante un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai carabinieri di Carini nel territorio della compagnia, sono state inoltre denunciate altre 4 persone: un 49enne trovato in possesso di 120 grammi di marijuana parzialmente suddivisa in dosi; un 57enne per possesso di hashish e furto di energia elettrica; una 56enne per furto di energia elettrica. Nell’ambito dello stesso servizio, nei pressi del Castello di Carini, i carabinieri sono stati chiamati ad intervenire per il furto di un defibrillatore che si trovava collocato sulla strada e, all’esito di tempestive indagini, hanno denunciato in stato di libertà un ragazzo 26enne, per furto aggravato, recuperando il dispositivo elettromedicale. Il defibrillatore è stato riaffidato al Comune affinché venga posto nuovamente a disposizione della cittadinanza per la gestione dei casi di emergenza sanitaria.