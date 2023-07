Controlli dei carabinieri a Bagheria e Santa Flavia, arrestati tre ladri

I controlli dei carabinieri sulla litoranea Mongerbino di Santa Flavia, dove nell’ultimo periodo sono stati segnalati alcuni furti di autovetture verificatosi nella zona dei lidi balneari, hanno portato all'arresto di in un pregiudicato, 29enne, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Palermo. Gli uomini della sezione Radiomobile lo hanno notato in atteggiamenti sospetti e .o hanno arrestato in flagranza di reato: il giovane si trova ora ai domiciliari.

I militari dell'Arma inoltre, nel Comune di Bagheria, hanno arrestato due donne, entrambe 23enni, di origine croata, già note alle forze dell’ordine, le quali avrebbero tentato, mediante degli attrezzi da scasso, di introdursi all’interno di un’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari. La segnalazione di alcuni vicini al 112 ha consentito l’immediato intervento di una pattuglia dei Carabinieri che ha colto nella flagranza di reato le due ladre, intente ad entrare nell’appartamento. e si è proceduto al sequestro penalmente i grimaldelli. Si è proceduto altresì al sequestro penale dei grimaldelli trovati in loro possesso. L’arresto delle indagate è stato convalidato dal Gip di Termini Imerese.

I carabinieri della stazione di Bagheria, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Palermo hanno proceduto alla sospensione dell’attività per due esercizi pubblici del centro cittadino, poiché entrambi avevano impiegato un lavoratore in nero e commesso altre violazioni della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di circa 50 mila euro.

Infine, i militari della stazione di Ficarazzi, hanno sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e contestuale presentazione alla polizia giudiziaria un uomo, 26enne, del posto, già noto alle forze dell’ordine che a seguito di quanto emerso dell’attività investigativa condotta dai carabinieri, sarebbe l’autore del furto di batterie asportate da tre mezzi adibiti alla raccolta di rifiuti e avvenuto nell’autunno scorso nel centro cittadino. L’individuazione è avvenuta grazie alla scrupolosa analisi delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza del comune che hanno quindi consentito l’emissione della misura cautelare.