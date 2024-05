Poliziotti infiltrati per smantellare la rete dello spaccio allo Sperone: scattano 26 arresti

Smantellata una vasta rete di spaccio tra lo Sperone e Brancaccio, piazze storiche dello smercio di droga, anche sotto la supervisione di Cosa nostra: grazie ad agenti infiltrati, sono state arrestate 26 persone, di cui 21 sono finite in carcere e 5 ai domiciliari. L'operazione, coordinata dal procuratore aggiunto Marzia Sabella, è stata messa a segno dalla squadra mobile. Le accuse sono a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di droga aggravata dal metodo mafioso e spaccio.

Come già è emerso da decine di inchieste, nei due quartieri alla periferia della città, lo smercio di cocaina e hashish si articola come una sorta di lavoro, con persone che svolgono le mansioni di pusher ed altre di vedette, e avviene 24 ore su 24. I poliziotti infiltrati hanno potuto ricostruire le dinamiche del business ma sono anche entrati in contatto con i vertici dell'organizzazione criminale ed hanno documentato la distribuzione dei proventi illeciti e le ramificazioni degli interessi dei boss nell'affare.

Sono state compiute numerose perquisizioni, anche a carico di indagati che non sono stati sottoposti a misura cautelare, e durante il blitz sono intervenuti anche i reparti speciali, come il reparto Prevenzione crimine, le unità cinofile e il reparto Volo.