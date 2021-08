Poliziotti aggrediti sul prato della Magione durante un controllo anti Covid, scattano due arresti

In carcere un 39enne, ai domiciliari un 22enne, obbligo di dimora invece per un terzo indagato. Secondo gli investigatori sono stati loro ad aver colpito due agenti durante l'identificazione di un ambulante, lanciando contro il personale in divisa alcune bottiglie di vetro prese dai cestini

Identificati due uomini e un giovane per l’aggressione di due agenti sul prato della Magione. La polizia ha eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare con cui il gip ha disposto il carcere per M.F., (39 anni), i domiciliari per F.F. (22) e l’obbligo di dimora per D.L.D. (40) in relazione all’episodio di violenza registrato il primo giugno scorso.

I fatti si sono verificati durante un servizio di controllo straordinario organizzato dalla questura in varie piazze della città, tra le quali piazza Magione, per verificare il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19. A scatenare l’aggressione gli accertamenti che la polizia stava eseguendo su un venditore ambulante di birra e altre bevande.

"I poliziotti - ricostruiscono dalla questura - sono stati aggrediti con calci, pugni e spintoni da un gruppo di facinorosi che, infastiditi dall’attività di identificazione, aveva reagito scagliando alcune bottiglie prese dai cestini dei rifiuti. La prontezza del personale della polizia di Stato ha inoltre consentito di bloccare il lancio di un monopattino contro gli agenti".

Durante le varie fasi dell’aggressione "tre persone - aggiungono dalla questura - avevano tentato invano di sottrarre lo sfollagente ad uno dei poliziotti presenti. Due agenti avevano riportato ferite e lesioni personali guaribili in 15 e 5 giorni". Dopo quasi tre mesi, grazie alle indagini della mobile e agli accertamenti seguiti dalla Scientifica, sono stati identificati e rintracciati i tre soggetti oggi destinatari del provvedimento del gip.