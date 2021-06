Quindici minuti di follia in via Magliocco, carabinieri accerchiati e aggrediti: arrestati due ragazzi

In manette un 28enne e un 19enne per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, bloccati con difficoltà vista la presenza di altri giovani che hanno cercato di impedire l'intervento. Due militari sono stati portati in ospedale e dimessi con una prognosi di 10 giorni. Indagini in corso per rintracciare altri responsabili

Sono stati 15 minuti di "follia" quelli di ieri in via Magliocco, tra insulti e spintoni ai carabinieri, che si sono conclusi con l’arresto di due giovani. Un 28enne e un diciannovenne sono stati messi ai domiciliari per violenza e resistenza a pubblico ufficiale per aver aggredito, insieme ad altri ragazzi, due militari che sono stati poi refertati in ospedale e dimessi con una prognosi di 10 giorni.

I fatti risalgono a ieri pomeriggio. Erano all’incirca le 17 e alcune pattuglie dei carabinieri della stazione Centro stavano effettuando una servizio di controllo del territorio. I militari si trovavano in via Ruggero Settimo, all'angolo con via Generale Magliocco, quando "hanno fermato il diciannovenne - spiegano dal Comando - che si aggirava con fare circospetto".

Il giovane avrebbe iniziato subito a "inveire contro i carabinieri e con l’aiuto del 28enne li hanno aggrediti fisicamente cercando di dileguarsi". In pochi minuti la situazione è degenerata ed è stato necessario l’intervento dei rinforzi, arrivati nell'isola pedonale con moto e auto. Poco dopo sono stati bloccati e arrestati i due ragazzi, messi ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per oggi.

Le indagini però sono solo all’inizio. Gli investigatori, vista la presenza di numerose telecamere in zona e di testimoni, stanno cercando ulteriori immagini o informazioni che possano consentire di individuare altri eventuali responsabili e chiarire meglio la dinamica di quanto accaduto ieri pomeriggio.