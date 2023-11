Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente la polizia ha arrestato a Bagheria un uomo. In un'abitazione nella sua disponibilità in pieno centro sono strati trovati 360 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento della droga e 320 euro in banconote di vario taglio.

L'arresto è scattato nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, durante il quale sono state identificate complessivamente 208 persone, di cui 45 con precedenti di polizia. Gli agenti hanno controllato 30 persone sottoposte a misure di prevenzione e di sicurezza e 128 vetture, elevando 19 sanzioni al codice della strada.

Quattro i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa, altrettanti quelli per i quali è scattato il fermo amministrativo per guida senza patente perché mai conseguita. Quattro veicoli, invece, sono stati sospesi dalla circolazione per mancata revisione e 8 velocipedi elettrici sono stati sottoposti a sequestro preventivo.