Bancarotta fraudolenta, ai domiciliari l'ex calciatore rosanero Tanino Vasari

E' indagato per il fallimento della società "Pane, pizza e... srl", attraverso la quale gestiva il panificio Caldopane di via Alcide de Gasperi chiuso a giugno. Denunciati anche il fratello e le due figlie dell'ex attaccante

Tanino Vasari è stato arrestato per bancarotta fraudolenta. L’ex stella del calcio rosanero è stata sottoposta alla misura cautelare dei domiciliari in esecuzione di un’ordinanza per l'applicazione della misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Palermo a fine dicembre scorso (ma la notizia si è appresa solo oggi ndr).

L’attività d’indagine, svolta dalla sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri su delega della Procura, si è concentrata sulla società "Pane, pizza e… srl" attraverso la quale gestiva Caldopane, il panificio di via Alcide de Gasperi chiuso a giugno. Per lo stesso reato sono stati indagati e denunciati anche il fratello e le figlie di Vasari. L'avvocato dell'ex esterno d'attacco ha presentato istanza per la revoca della misura cautelare.