Rapine e furti in serie, deve scontare oltre 14 anni e si rende irreperibile: catturato sui tetti dell'abitazione

Un trentasettenne, M. I. le iniziali, è stato arrestato dalla polizia in esecuzione a due ordini di carcerazione per rapina aggravata, furto in abitazione e lesioni aggravate emessi a settembre e a gennaio scorso. L'uomo, condannato alla pena di 14 anni, 4 mesi e 28 giorni di reclusione, si era reso irreperibile fino allo scorso sabato mattina, quando la polizia lo ha catturato ad Altofonte e lo ha condotto al carcere Pagliarelli.

Le ricerche sono state condotte dalla squadra mobile e dal commissariato Oreto Stazione, coordinati dalla Procura e con l’ausilio di personale della Direzione centrale anticrimine, servizio polizia scientifica. Grazie all'analisi delle utenze telefoniche, gli investigatori hanno circoscritto l’area delle ricerche nei confronti del soggetto, ritenuto responsabile di aver commesso, con serialità, una serie di furti in abitazione e rapine aggravate. A seguito dell'acquisizione di informazioni fonti e grazie alla strumentazione in dotazione al personale della direzione centrale anticrimine, l'area delle ricerche è stata circoscritta al comune di Altofonte. Sabato scorso l'epilogo delle ricerche con gli agenti che hanno circondato l'abitazione nella quale il trentasettenne aveva trovato riparo e lo hanno bloccato sui tetti dello stesso immobile.