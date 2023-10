Capaci, molestie all'ex compagna: arrestato per stalking un pensionato

Guai per un pensionato 68enne di Capaci, arrestato per stalking. Nei giorni scorsi la ex compagna lo aveva denunciato per atti persecutori. Raccolte le dichiarazioni, i carabinieri hanno svolto i primi accertamenti e attivato tempestivamente un servizio di controllo intorno all'abitazione della presunta vittima. Un modo per scongiurare eventuali atti violenti.

Poche ore dopo, i militari della stazione di Capaci hanno sorpreso l’uomo in flagranza di reato: lo hanno beccato mentre perseguitava la donna con comportamenti molesti. In applicazione della normativa del “codice rosso”, lo hanno arrestato e portato al Pagliarelli a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arresto è stato convalidato dal gip del tribunale di Palermo.